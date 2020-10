El BNG denuncia que los buses universitarios siguen circulando llenos a pesar de la pandemia

"Como en una lata de sardinas". Así siguen circulando los buses universitarios a pesar de la pandemia y la necesidad de cumplir los protocolos sanitarios contra los contagios de COVID-19. Lo ha denunciado esta mañana el BNG y reclama al Concello de A Coruña que exija a la concesionaria del transporte público urbano que aumente las frecuencias de los buses y mejore las medidas de seguridad sanitaria.

Junto con miembros de la organización juvenil Galiza Nova han estado en una de las marquesinas del Campus de Elviñaen donde se podía ver la cantidad de alumnos que usan el bus universitario, tanto para las facultades, como para los institutos y centro de FP. Ignacio Siota, responsable comarcal de Galiza Nova, cree que no existe intención de cambiar la situación: "Non hai espazo de seguridade no asientos, vemos as maruqesinas cheas, pero sobre todo nos interiores dos buses nos que non hai más espazo ni se fai nada porque haxa mais espazo".

Denuncian que la misma situación de saturación de buses se vive en las líneas 14, 21 o 6, muy utilizadas por los vecinos, que van llenas como antes de la pandemia.