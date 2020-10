¡Viva todo!

Habrán oído hablar del famoso vídeo en el que 200 famosos personajes loan a un famoso rey de España, concretamente al nuestro.

No seré yo el que diga que la media de edad de las personas que salen en el vídeo está en los cien años, porque la edad no debe ser nunca un motivo para el descrédito. No pasa nada, la tita Cayetana Álvarez de Toledo ha tirado de agenda y se ha montado un vídeo con sus amiguitos para lanzar proclamas. Está bien, no pasa nada, mejor que se entretengan haciendo manualidades que maquinando golpes de estado.

Para compensar tanto patriotismo impostado, yo propongo hacer vídeos loando a cosas españolas que realmente importen, como por ejemplo, la comida: ¡Viva el Raxo al cabrales! ¡Viva el pulpo á feira! ¡Viva la tortilla de Betanzos!

Y gritemos fuertemente que viva el agua, sí, sí, el agua, que para algo nuestro cuerpo es un 70% agua. Pero también que viva la cerveza, el vino, las bebidas carbonatadas, la leche y el mosto. ¿Por qué no hacer un vídeo así?

Y el aire, ¡que viva el aire! ¿Acaso no es importante que haya aire para respirar? ¿Cuántas veces homenajeamos al aire? ¿No se merece que le demos las gracias?

Y que viva la ciencia, claro que sí, porque sin ella no se podría hacer casi nada, ni cocinar, ni viajar, ni siquiera grabar un vídeo alabando a un monarca.

La pregunta clave es: ¿Podemos vivir sin rey? Pues yo creo que sí, a bote pronto tener rey no es vital en cuanto a supervivencia se refiere. Pero sin comida, sin agua, y sin aire no podríamos vivir. Y sin ciencia podríamos vivir, pero solo un ratito. Así que espero que el siguiente vídeo que publique Cayetana vaya por estos derroteros. Y si no, lo hacemos nosotros, ¿les parece? Qué duda cabe.