Keko Gontán, extremo del Deportivo, recibió ofertas de superior categoría para salir del equipo gallego, pero prefirió vestir la camiseta blanquiazul en Segunda División B después de una conversación con su entrenador, Fernando Vázquez, que le prometió un rol protagonista, a diferencia del que tuvo desde que llegó en enero.

"Confío plenamente en que papel va a ser diferente y para eso me he quedado. Fernando tuvo una charla conmigo, nos sentamos, nos miramos a los ojos y me dijo que este año me iba a dar oportunidades y ser importante para partir de inicio. Si no se hubiese producido la conversación, no estaría aquí", comentó en una conferencia de prensa telemática.

El exfutbolista del Málaga afirmó que encara la temporada con pensamiento "positivo" y piensa tanto en "conseguir el objetivo" colectivo, el del ascenso, como que va a "aportar lo que quizá no" pudo la temporada pasada y advirtió de que por eso se ha "quedado".

El jugador reconoció que le costó "un poco" tomar la decisión de seguir en el Deportivo porque supone salir del fútbol profesional y porque "tenía otras opciones", pero se mostró "muy contento" por seguir y expresó su confianza "en el proyecto".

"Me gusta el club, el grupo, el equipo que han montado, cómo está todo estructurado y soy positivo para ascender. Además, mi familia está súper a gusto", señaló.

Gontán valoró positivamente los últimos partidos de la pretemporada, ante dos equipos de Segunda B, con remontada ante el Pontevedra (1-2) y derrota ante el Valladolid Promesas (2-0).

"Eso nos hará ir con la tensión necesaria para saber que o juegas con intensidad necesaria o no ganas", declaró el futbolista blanquiazul.

El uruguayo Diego Rolan, única baja del Deportivo

El entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez, ha recuperado efectivos para el primer partido de la temporada, ante el Salamanca en el estadio de Riazor el próximo domingo, una cita para la que, a día de hoy, solo tiene la baja del urguayo Diego Rolan, que debe solucionar temas administrativos.

El conjunto coruñés competirá en Segunda B cuarenta años después y en la primera jornada estará arropado por 5.000 aficionados en un Riazor que tiene el aforo limitado.

Este martes, mientras el equipo regresaba a los entrenamientos tras dos días de descanso, parte de los seguidores del Deportivo que habían reservado una entrada formaron una larga cola en el estadio Abanca-Riazor, donde algunos llegaron a estar más de dos horas, aunque la mayoría, tuvieron que aguardar alrededor de media hora.

A unos 30 kilómetros del municipal coruñés, en la Ciudad Deportiva de Abegondo, Vázquez pudo contar con Salva Ruiz, Borja Galán, Rui Costa y Nacho González, que han superado sus problemas musculares.

De ellos, el delantero Rui Costa solo pudo tener minutos en el primer partido de la pretemporada, mientras que Borja Galán se pasó en blanco ese tiempo de preparación tras haberse lesionado en las primeras sesiones de trabajo.

En el entrenamiento también participó Diego Rolan, quien sin embargo, tiene que resolver cuestiones de ámbito administrativo antes de poder debutar en partido oficial con el Deportivo, tal y como explicó el pasado viernes su entrenador.