El Elda - C.E.E. insiste en jugar su partido contra Torrevieja

Aunque será el Comité de Competición de la Real Federación Española de Balonmano el que dictamine qué ocurre con el partido de la segunda jornada de liga en el Grupo E de la Primera Nacional de balonmano masculino que debieron jugar el pasado sábado (18.00 h) en el pabellón “Cecilio Gallego” de Torrevieja, el Bm. Torrevieja Salud Mare Nostrum y el Bm. Elda – C.E.E., y que finalmente no tuvo lugar porque el equipo local por entender que no estaba garantizada la seguridad de sus jugadores tras el positivo detectado en un jugador del equipo eldense, se negó a jugar a pesar de que los del Centro Excursionista Eldense hicieron acto de presencia, los de Elda han remitido un anexo al acta en el que piden a ese Comité que “a pesar que por el protocolo marcado por ese comité de competición no lo manifieste así, nos mantenemos en la opción de aplazar la jornada y que el acta del partido se dé por anulada, eximiendo de todo tipo de sanción al CBM Marenostrum Torrevieja y autorizando por parte de ese comité de competición lo que hasta ahora se nos ha negado por activa y por pasiva, que no es otra cosa que el aplazamiento del encuentro, entendemos totalmente la postura del equipo contrario, y es nuestra voluntad no sacar ventaja en los despachos, puesto que los puntos se ganan en la cancha, así consta en la filosofía de este club. Es por ello que nos ratificamos en la situación inicial, desestimada por ese comité de competición, de aplazar el encuentro, a las fechas que dentro de normativa mejor convenga a ambos clubs”.

Todo eso, a pesar de que los colegiados andaluces José Torrente Rivas y Sergio Francisco Gallardo Cabello, designados para dirigir ese encuentro, cerraron el acta del mismo a las 18.15 h haciendo constar que “…llegada la hora del inicio del partido, el equipo visitante se presentó en pista para el comienzo y por parte del equipo local, hizo acto de presencia el cuerpo técnico y los jugadores 29 y 6 transmitiendo al equipo arbitral su negativa a jugar el partido, alegando lo siguiente: `ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de nuestros jugadores, debido a que un jugador del equipo B ha sido confirmado positivo en COVID 19 en esta semana y ante la no confirmación de que algún componente del equipo pueda ser positivo con el consiguiente riesgo para la salud, consideramos que ponemos en riesgo la salud de nuestros jugadores si accedemos a disputar este partido, por tanto, y prevaleciendo la salud al aspecto deportivo no vamos a disputar el encuentro´…”.

En el programa SER Deportivos Elda Vinalopó de Radio Elda – Cadena SER, hemos dado a conocer la opinión de distintos protagonistas para conocer la versión de los dos vestuarios:

Rafa Ballester, capitán del Bm. Torrevieja Salud Mare Nostrum, en el canal de Facebook de su club

Fran Tirado, capitán del Bm. Elda – C.E.E.

Antonio Cameron, entrenador del Bm. Torrevieja Salud Mare Nostrum

Guillermo Tendero, presidente del Bm. Elda – C.E.E.