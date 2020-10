Cinco empresas optan al bus urbano de Jaén y ninguna es Autobuses Castillo

Cinco empresas se presentan a la licitación del contrato puente para el bus urbano y ninguna de ellas es Autobuses Castillo. Es una de las informaciones dadas a conocer este martes por la concejala de Presidencia en el Ayuntamiento de Jaén, África Colomo, quién también se muestra confiada en que este contrato previo al definitivo esté en marcha a principios de 2021. La edil ha informado sobre los avances en el proceso de licitación del transporte urbano de la ciudad y acerca de movilidad urbana.

Colomo aseguraba que es "una de las piedras angulares de esta legislatura" para poder dar un servicio de calidad a los ciudadanos. Y es que, recuerda, aún no se ha producido una licitación del servicio desde que se iniciará el contrato en los años 60. También insistía en que el consejo consultivo dio el visto bueno en su famoso informe para poder llevar a cabo este proceso.

Esgrimía la concejala de presidencia que el contrato puente persigue que haya una continuidad en el servicio y así los ciudadanos no sufran contratiempos por ello. Reconoce que el equipo de gobierno podría haberlo adjudicado directamente, pero prefería este método para que sea más cómodo para la ciudadanía. "Estamos ofreciendo transparencia y concurrencia que repercuta en un servicio de bus urbano de calidad".

Hace unos días se publicó el anteproyecto de licitación del contrato puente y, tal como anunciaba, 5 empresas se han mostrado interesadas. Aunque no se han dado a conocer cuáles serían estas empresas, informa que son grandes empresas que operan a nivel nacional. Por lo que se refiere a los malos augurios de la oposición política que definió esta adjudicación como “un contrato menor”.

Malas relaciones entre Ayuntamiento y empresa

Respecto a Autobuses Castillo, donde la concejala reconoce que “la relación con la empresa no es buena”, ha informado que no ha presentado su interés en participar pero sí ha efectuado alegaciones solicitando la reducción de los criterios de solvencia técnica y económica que se establecían en el anteproyecto. Ahora mismo Castillo entiende por las alegaciones que no se puede presentar a concurso. Además, la empresa ha pedido medidas cautelares a través del TSJA, pero la justicia aún no se ha pronunciado al respecto.

“¿Qué requisito de solvencia son los que esta empresa, junto con otras entidades, están planteando? Se pedía una solvencia económica, por lo tanto se pedía una cifra de negocio correspondiente al 1’5% del valor anual medio del contrato referido al año de mayor volumen de los tres últimos. En definitiva, lo que se solicitaba era una cifra de negocio de 7’5 millones de euros. Y luego, por otra parte, se solicitaba una solvencia técnica de manera que las empresas interesadas hubieran prestado el servicio en al menos dos ciudades de más de 100.000 habitantes”.

Sobre esta cuestión, África Colomo asegura que el Ayuntamiento no puede permitirse el error de rebajar tanto los criterios de solvencia técnica y económica para dar un paso atrás ya que se necesita de un servicio de autobús urbano de calidad y no “de saldo, de rebajas o de mercadeo” según sus propias palabras. Aun así, se estudiarán las alegaciones.

“De todos modos, es cierto que los técnicos municipales están estudiando las alegaciones. No va a haber en estimarlas siempre y cuando se den dos requisitos. En primer lugar, que se favorezca la concurrencia adicional de otras empresas pero siempre y cuando no suponga un riesgo para la calidad del servicio. Y es que esa calidad del servicio es nuestra máxima prioridad”.

No habría que redactar una nueva licitación, solamente se modificarían los requisitos establecidos por aquellas alegaciones que se estimen oportunas. Los plazos que se barajan para la entrada en funcionamiento de este contrato puente para el Bus Urbano están fijados a priori para principios de 2021. Esta semana se resuelven las alegaciones que han presentado las empresas, si se estiman oportunas se modificará el anteproyecto, se invitará a las empresas que hayan concurrido a la licitación a presentar ofertas sobre mediados de noviembre, se valorarán las ofertas, se licitará y empezará a operar la ganadora a principios de año.

Sobre la publicación, hace unos días, del procedimiento de licitación y adjudicación del plan de movilidad, la edil anunciaba que hay 7 empresas interesadas. Irá con cargo al DUSI, y servirá para analizar la complementariedad del tranvía y el bus urbano, junto a la peatonalización de la ciudad. “Un proceso de participación donde todos tengan voz”, anunciaba Colomo. También se trabaja en otras cuestiones como el Pliego de prescripciones.