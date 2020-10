"Los cambios no mejoraron al Real Murcia"

Escucha la tertulia de SER Deportivos Región de Murcia de este martes en el que analizamos la derrota del Real Murcia contra el Calvo Sotelo de Puertollano en la Copa RFEF. Antes, el editorial sobre la negación de acceso a Radio Murcia Cadena SER a Nueva Condomina.

"Muy buenas tardes y bienvenidos a SER Deportivos Región de Murcia, en unos minutos arrancamos la habitual tertulia de los martes con nuestros Txema Almela, Pepe Pallarés y Jorge Fenor. Tertulia en la que vamos a analizar la derrota del Real Murcia ante el Calvo Sotelo de Puertollano, equipo de Tercera División, en el Estadio Enrique Roca de Murcia este pasado sábado. Cómo se produjo, el juego del equipo y las implicaciones para un Murcia que el año pasado ganó esta competición y que este curso cae y de qué manera a las primeras de cambio.

Un partido, el de este sábado a las 18:00, en el que pasó algo más. Algo que ustedes es muy probable ni se dieran cuenta, otros seguro que os extrañó y mucho, pero que tiene la gravedad como para que hoy abramos este programa. Este sábado Radio Murcia Cadena SER no pudo acceder al Estadio Enrique Roca de Murcia. El Real Murcia negó la entrada a la cadena de radio líder en España y en la Región de Murcia al primer partido oficial de la temporada.

Les cuento. En la Región de Murcia hay un protocolo estándar para los eventos deportivos con un límite máximo de 100 personas. Tirando por alto entre las dos plantillas con cuerpo técnico y delegados de campo y demás vamos a unas 60 personas. Que ya les digo que son menos. El límite de periodistas acreditatos este sábado fue de 8 personas.

Desde esta redacción intentamos gestionar la acreditación como habitualmente se hace y fue el viernes por la noche cuando, por insistencia al no obtener respuesta, nos comunican que no. Que no puede ser, que únicamente se deja entrar a los medios que den el partido en directo. Los que vayan a narrar, nos dicen. Que el protocolo de Deportes de la Región de Murcia es muy escaso y que el estadio es muy grande y hace falta mucha gente para organizar.

Pero es que la Cadena SER no va a ver el partido. Va a trabajar. Y nos lo niegan. En el otro lado, en la Dirección General de Deportes dicen que con 100 personas es suficiente para no tener que limitar el acceso a los periodistas, que mucha gente del club tienen que meter para llegar a ese límite, pero que de todas formas, el Real Murcia podría haber solicitado un permiso extraordinario porque el protocolo estándar dice 100. Pero que hay más alternativas.

Entre los medios que estuvieron, los que dieron el partido en directo, estuvo además una radio online que nació hace dos semanas que narró el partido a través de su web. Pero Radio Murcia no. La radio líder, la decana de la Región de Murcia no. Ni tampoco a las otras dos emisoras que comparten liderazgo radiofónico con nosotros como Cope y OndaCero. Porque el criterio era que solo entraban los que iban a dar el partido en directo. Aunque no fue así. Además de los que lo daban en directo, aunque fuese una radio creada hace dos semanas, también entraron otros medios que no dieron el partido en directo. Medios que desde el club nos dicen que no entraron. A lo largo de esta mañana hemos confirmado que sí. Y Radio Murcia Cadena SER fuera.

De verdad que respeto profundamente al resto de compañeros de los medios de comunicación. Sinceramente os lo digo. Que esto no va contra los que entraron. Que no. Que esto va por los que no entramos. Que todos los ciudadanos tienen derecho a recibir una información libre y veraz, tal y como establece la Constitución. Y cada uno de estos ciudadanos tiene que ser libre para decidir dónde verlo, leerlo o escucharlo. Y cuando el club cercena el derecho a la libre información hay que cargar contra ellos. Y punto. El Real Murcia no puede decidir quién entra al estadio en función de preferencias. Qué pasa, ¿si en el interno del club no gusta lo que contamos en la SER nos van a prohibir entrar más al estadio? ¿Quién me garantiza que la Cadena SER va a poder acceder durante toda la temporada a Nueva Condomina? Basta ya.

Póngase a trabajar, que las críticas siempre son para el del enfrente pero autocrítica ninguna. Basta ya. Más trabajar y menos criticar. No a la limitación de prensa. Y muevan el culo para que los aficionados entren a los estadios. Comienza este SER Deportivos Región de Murcia."