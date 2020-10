La 'generación Youth League' quiere brillar ya

A la ‘generación Youth League’ de la Real Sociedad le ha llegado la hora de dar el paso para asentarse en el primer equipo realista. Los jugadores más destacados de aquel equipo txuri-urdin que jugó la máxima competición continental de categoría juvenil ya han empezado a asomar en la plantilla de Imanol Alguacil y le ha llegado el momento de asentarse en el fútbol profesional.

Esa generación, en la que el club donostiarra siempre hubo puestas muchas esperanzas, está a día de hoy representada en la Real por Luca Sangalli, Andoni Gorosabel, Jon Guridi, Jon Bautista y Martin Merquelanz. El primero de ellos está lesionado desde junio de este año y tendrá que estar lamentablemente fuera de los terrenos de juego hasta el próximo año 2021. No está teniendo suerte últimamente el donostiarra, que sí está ya instalado en el conjunto profesional. Después aparece Andoni Gorosabel, otro jugador que ya está asentado en el primer equipo, especialmente después de su última renovación. Ha comenzado, ademas, muy enchufado la temporada, aprovechando la baja de Zaldua, haciéndose con el puesto de lateral derecho titular. Curiosamente, en aquella Real juvenil no era titular, era suplente habitual de Xabi Prieto (no el histórico capitán realista). Y luego están tres jugadores que han regresado de cesiones muy fructíferas y que encaran la temporada con la firme intención de hacerse por fin con un hueco en su Real Sociedad.

Se trata de Jon Guridi, Jon Bautista y Martin Merquelanz. El delantero de Rentería estuvo cedido en el Eupen de Bélgica, donde no acreditó demasiados goles, pero sí fue capaz de tener muchos minutos, madurar y dar un paso adelante. En su vuelta a la Real se le ve más hecho. Y aunque lo tiene complicado con Willian José y Alexander Isak, lo cierto es que se aferra a seguir el ejemplo de Imanol Agirretxe para acabar triunfando como delantero en la Real, algo muy complicado para los atacantes de la cantera. Agirretxe, ahora en la labor de seguimiento de los cedidos, fue el último delantero de Zubieta que lo consiguió. Y le costó mucho. Cuenta con la confianza de Imanol, y su trabajo no está pasando desapercibido en estas primeras semanas de temporada.

Y luego están los dos futbolistas que destacaron en el Mirandes la pasada temporada, Merquelanz y Guridi. El irundarra está ahora lesionado, pero el azpeitiarra ya está trabajando con el grupo, listo para dar el relevo en el centro de campo. Ambos son jugadores en los que se tiene mucha confianza. Merquelanz venía como una locomotora d filial y solo las lesiones frenaron su espectacular progresión. En Miranda recuperó su mejor versión, y la renovación de este verano confirma la apuesta de la Real. Y Guridi estuvo cerca de plantearse dejar el fútbol por una lesión que le dejó fuera de juego durante mucho tiempo, incluso teniendo que volver a entrenar con el filial; pero también su salida cedido a Miranda le devolvió la fe en su juego y ahora vuelve a disfrutar en Zubieta.

Roberto Olabe, director de fútbol de la Real, conoce bien lo que puede ofrecer esta generación; porque su hijo, ahora en el Eibar, es de la generación del 95 y jugó también aquella Youth League con la Real. Así que, de forma personal y profesional, ha seguido sus evoluciones. Una generación a la que pertenece, por ejemplo, el madridista Alvaro Odriozola, que jugó en aquel equipo juvenil de la Real Sociedad.