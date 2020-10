BM. Roquetas Bahía de Almería suma su primera victoria

Senator Hotels BM. Roquetas Bahía de Almería se desplazaba este sábado a tierras malagueñas para la disputa de la tercera jornada del Grupo D de la División de Honor Plata Femenina ante el Rincón Fertilidad Málaga Norte, equipo que ocupaba la segunda posición antes del inicio del choque.



Las rojillas, que el fin de semana pasado tuvieron que aplazar la segunda jornada ante Core Global BM. Parla al no contar con instalaciones deportivas, llegaban a Málaga con las intenciones más claras y con un equipo más rodado que en el desplazamiento de la jornada inicial ante BM Pozuelo de Calatrava.



El encuentro se desarrolló con multitud de cambio de roles y de dominio durante todo el partido. Las de Agustin Collado arrancaron muy centradas en defensa y con un gran juego colectivo, lo que les permitía imponer su ritmo con un parcial de 1-3 en el minuto 5, pero a medida que transcurrían los minutos el choque iba igualandose. Así se llegaba al minuto 20 de la primera mitad con ventaja por la mínima de las rojillas (7-8). Pero un desajuste defensivo y varias imprecisiones rojillas, permitieron a Málaga Norte dar la vuelta al electrónico e irse al descanso con una ventaja de dos tantos, 13-11.



Tras la reanudación, BM. Roquetas Bahia de Almeria iniciaba la segunda mitad con la intención de recortar la desventaja, Agus Collado y José Miguel Ferrón ajustaron las líneas rojillas lo que hizo que poco a poco las Malagueñas fuesen encontrándose mas incómodas en tareas ofensivas y las de Roquetas, a través de buenas acciones defensivas y la gran actuación de ambas guardametas roqueteras, llevasen esa alegría al ataque y poco a poco le permitiera reducir distancias, a pesar de que las locales no darian su brazo a torcer fácilmente.



Fue a partir del minuto 52 cuando Senator Hotels BM. Roquetas Bahía de Almería se hizo con el mando del marcador, sabiendo aguantar la renta hasta finalizar el encuentro con el 22-24 definitivo, que permite a las roqueteras sumar sus dos primeros puntos de la temporada ante un gran rival que peleará por los puestos altos.



Justo tras el encuentro, el entrenador Agustin Collado declaraba estar muy contento y orgulloso del trabajo del equipo. "Seguimos creciendo a nivel de grupo y teniendo claro que debemos competir durante los 60 minutos sin bajar la guardia. En las pocas sesiones que llevamos, teniendo en cuenta que en situación normal llevaríamos el doble de sesiones de trabajo como mínimo, empezamos a tener claro el juego que debemos desarrollar a nivel colectivo. Esto engrandece el sacrificio de las jugadoras y su afán por querer más cada día". Hay que recordar que las chicas se están desplazando a Almería para poder entrenar ya que por cuestiones de seguridad, el Ayuntamiento de Roquetas no ha abierto ninguna de las instalaciones deportivas de Roquetas de Mar.



Por su parte, el segundo al mando, Jose Miguel Ferrón, aclaraba tras la victoria en Málaga "Las jugadoras que tuvieron menos minutos ante Pozuelo han dado un paso adelante y han hecho difícil la convocatoria y el reparto de minutos. Es una alegría contar con ese trabajo diario que dice mucho de este grupo que cada día va a más. Trabajando duro para seguir mejorando, corregir errores y afianzarse como Equipo".



Esta victoria permite dar un salto enorme en la clasificación a las rojillas, merced a los numerosos aplazamientos que está habiendo este curso, colocándose en quinta posición con dos puntos, a tan sólo dos del líder invicto Ikasa BM. Madrid



Senator Hotels BM. Roquetas Bahía de Almería afronta una nueva semana cargada de hambre por que llegue el siguiente encuentro. Que si todo discurre con "normalidad" será ante el UCAM Murcia. Nuevamente lejos de Roquetas, ya que el Club está intentando cambiar el orden de todos los encuentros de la primera vuelta mientras se soluciona el tema de las instalaciones de Roquetas y aplazar los mínimos posibles. Gentilmente Murcia aceptó la propuesta roquetera y el choque se disputará este próximo sábado a partir de las 20:00h en el pabellón de San Basilio de Murcia.



Ficha técnica del encuentro:



Rincón Fertilidad Málaga Norte (13+9): Marina Martín (3), Marta Campos (3), Natasha Cabero, Andrea Luque (1), Laura Gil (2), Mercedes Gómez, Paula Cabello (3), Noelia Garci, Natalia Torres (1), Desiré Segado (6), Carla Barranco, Marta Vidal, Daniela Jerónimo (2), Paula Cosano (1) y Mayca Martín.



Senator Hotels BM. Roquetas Bahía de Almería (11+13): Marta Álamo (p), Lucía Miranda (p), Laura Muñoz, Patricia Conejero (1), Suraia Biepar, Gemma Sánchez (8), Rocio Castaño (1), Sonia Fuentes (3), Carmen Fernández (3), Andrea Piñero (2), Marta Rivas (2), Marina Navarro, Mª Carmen Rodriguez (1), Ana Leiva, Mª Mar Hernández (1) y Mercedes Maldonado (4).



Parciales (cada 5 minutos): 1-3, 2-4, 5-6, 7-8, 10-9, 13-11, descanso, 14-12, 15-14, 16-16, 19-18, 20-21, 22-24.



Árbitros: Javier Jimenez y Alvaro Sierra, del colegio arbitral extremeño. Excluyeron por parte local a Paula Cosano (38") y Marina Martín (54"). Mientras que por parte rojilla excluyeron a Patri Conejero (10" y 37"), Suraia Biepar (17") y Ana Leiva (35").



Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada del Grupo D de la División de Honor Plata femenina, disputada en el pabellón Ciudad Jardín de Málaga con aforo limitado a 400 personas y cumpliendo medidas de seguridad.