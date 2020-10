El MRT denuncia que el alcalde de Tinajo ha incumplido la ley con el concurso de basura

El Movimiento Renovador de Tinajo considera inaceptable la gestión que sigue haciendo el alcalde del contrato de recogida de basura del municipio, que caducó hace más de un año y ahora ha sacado a concurso incumpliendo los trámites legales.

“Nos preguntamos qué tendrá que ocultar, porque cada vez hay más dudas y más motivos para sospechar”, advierte el presidente y concejal del partido en el municipio, Antonio Morales. “Después de un año sin haber hecho nada, no entendemos las prisas a última hora y ese ocultismo”, denuncia el edil, que recuerda que el alcalde terminó publicando los pliegos de ese concurso por decreto y sin llevarlos previamente a Pleno, pese a que la ley le obliga a hacerlo cuando se trata de contratos de más de cuatro años.

Además, subraya que esa publicación en la plataforma de contratación del sector público del Ministerio se produjo el 2 de octubre, cuando el día 7 había ya convocado un Pleno ordinario al que se podían haber llevado los pliegos. “Después de un año de total inactividad, permitiendo que continuara prestando el servicio una empresa que estaba incurriendo en constantes incumplimientos, de repente le entraron las prisas y decidió saltarse la ley por no esperar cinco días”, cuestiona Morales.

Finalmente, ante las quejas de la oposición, en esa sesión el alcalde anunció que convocaría un Pleno extraordinario “para aprobar algo que ya había publicado por decreto”. Además, esa convocatoria la hizo a las 8 de la mañana del pasado viernes, para celebrarse cuatro horas y media después. “No se puede actuar con esa irresponsabilidad cuando hablamos del mayor contrato público del Ayuntamiento”, denuncia Antonio Morales, que explica que su partido ni siquiera pudo acudir a la sesión por el escaso margen que les dieron con la convocatoria.

“Lamentamos la nula transparencia del señor alcalde, con éste y con otros tantos temas más, y lamentamos que incumpla la ley. Nos preocupa mucho que se haya convertido en algo habitual por su parte el no dar información ni al municipio de Tinajo ni a la oposición, y hacerlo todo con oscuridad”, añade el portavoz del Movimiento Renovador de Tinajo, que ha instado al alcalde a que “reconduzca sus formas y sus actitudes, que no son nada democráticas”, y a que “cumpla con las leyes en vigor”. “Nosotros como oposición no vamos a pasar por alto este tipo de actuaciones”, ha advertido Antonio Morales, que considera que además de actuar con falta de transparencia, también se están produciendo “actos como mínimo poco éticos”.

“A saber qué cosas habrá detrás de todo ese contrato”, plantea el concejal, que recuerda que llevan más de un año exigiendo que se convoque un nuevo concurso y teme que haya habido algo más que “dejadez” por parte del alcalde. “Porque no se entiende cómo se está un año sin sacar algo que se sabe que es tan básico y que se sabía que se iba a vencer. Y más cuando la empresa que tenía el contrato vencido estaba incumpliendo y ha llegado a estar hasta una semana sin recoger la basura”, insiste. Sin embargo, en lugar de adoptar medidas contra la empresa, lo que hizo Jesús Machín fue seguir aprobando prórrogas de ese contrato, una de ellas utilizando incluso el estado de alarma. Y cuando ya no podía mantener durante más tiempo esa situación y se ha visto obligado a convocar un

concurso, lo ha hecho rodeado de oscurantismo, intentando impedir hasta el último momento que la oposición conociera los pliegos. De hecho, aunque se había comprometido a entregárselos previamente a la oposición para que pudieran estudiarlos y realizar aportaciones, el alcalde faltó de nuevo a su palabra y lo que es peor, ni siquiera cumplió con la ley, que le obligaba a haberlos llevado a Pleno antes de su publicación. “Con estas actitudes, solo podemos pensar que tiene algo que ocultar”, insiste Morales.