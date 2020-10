Indignación en el sector ante la posibilidad de que la Generalitat ordene el cierre de bares y restaurantes

La Generalitat de Catalunya propondrá este miércoles cerrar bares y restaurantes durante 15 días para contener el auge de contagios de coronavirus, según ha avanzado 'El Periódico'. El ejecutivo catalán pondrá la medida sobre la mesa con el objetivo que lo apruebe el Procicat, a pesar de que fuentes del Govern han explicado que todavía no está del todo cerrada a la espera de una reunión con el sector que también se tiene que celebrar.

En el Gremio de Restauración de Baarcelona hay una gran indignación ante esta posibilidad. Su presidente, Roger Pallarols, ha afirmado en el programa ‘Aquí Cuní’ de SER Catalunya, que “los datos hablan por sí mismos. Después de tres meses de restricciones no han controlado los contagios. Quizás es obvio que el problema no lo tenemos bares y restaurantes. Es una nueva cortina de humo de un gobierno que se muestra incompetente. Los restaurantes no están en el origen de los brotes que hemos conocido”.

Pallarols se ha mostrado categórico: “Lo único que se les acude es volver a señalar el sector. Comprometen la reactivación de la economía barcelonesa cuando se den las circunstancias. Estamos en el reino del desconcierto y el desgobierno. No me puedo imaginar una actuación más negligente”.

Y ha añadido que “más que cerrar sectores, lo que corresponde es señalar cuáles son las conductas que generan riesgo y abordar estas situaciones y no hacer más daño a la economía de nuestras ciudades. Las decisiones que se toman hoy pueden condicionar que la crisis económica en Barcelona se pueda alargar más de una década”.

Según Pallarols, se está beneficiando el sector inmobiliario y reclama que “tomen alguna decisión para proteger empresas, como por ejemplo suspender el pago de los alquileres”.

El Ayuntamiento de Barcelona lo considera desproporcionado.

Por su parte el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, también en declaraciones en el programa ‘Aquí Cuní’ considera que “cerrar bares y restaurantes es desproporcionado”, si se confirma la medida en la reunión que tendrá lugar este miércoles entre el Gremio de Restauradores y la Generalitat.

Collboni ha remarcado que todavía hay margen para mirar los aforos y los horarios. Aun así, ha asegurado que hay que esperar para ver si es una medida aislada o desde la Generalitat se aprobarán más restricciones. El teniente de alcalde también ha explicado que se ha enterado por los medios de comunicación de esta decisión del Govern.