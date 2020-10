Consumo aconseja a los afectados de Dentix que se unan en una plataforma

La Dirección General de Consumo aconseja a los cerca de 6.000 afectados tras la quiebra de Dentix que se unan en una asociación y recopilen toda la documentación que puedan aportar. En este momento la empresa de clínicas dentales en las Islas mantiene una oficina abierta por lo que se tiene que esperar a conocer los detalles del concurso de acreedores una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado.

El director General de Consumo, Félix Alonso, admite que no se puede hacer mucho más hasta el momento. Pide a los usuarios que se mantengan informados de las novedades, vayan recopilando todos los documentos y se unan en una plataforma de afectados. Alonso recuerda que la empresa sigue operando y tiene una oficina abierta en Palma y que en caso del cierre sería entonces cuando se debería presentar la reclamación ante Consumo.

Alonso añade además que ya a principios de octubre del año pasado tuvieron conocimiento de la situación complicada de Dentix. De hecho denunciaron los hechos ante la Policía por una mala praxis profesional pero no tuvo recorrido porque al parecer faltaba documentación.

Desde Consubal, la asociación de consumidores y usuarios de las Islas, Alfonso Rodríguez, admite que hay unos 6.000 afectados en Balears con tratamientos financiados de hasta 40.000 euros, pero que de media rondan los 4.000 euros.

A diario reciben centenares de llamadas y correos electrónicos y se forman largas colas en sus oficinas para atender las reclamaciones de los afectados.

Adoración Gomis es una de las miles de personas afectadas en las Islas. Llevaba 3 años con Dentix. Ella ya había denunciado la mala praxis de la clínica. Le pusieron unas fundas provisionales que acabó llevando un año y acabó con las encías inflamadas. Trató de ponerse en contacto con las oficinas pero le anulaban las citas. En su caso, tenía un crédito de 9.000 euros que había ido pagando durante los últimos tres años y le quedaba una parte por abonar, y que ya la ha anulado.

Ahora ha acudido a otra clínica dental y ha tenido que pagar casi 8.000 euros para poder terminar su tratamiento iniciado en Dentix ya que incluso tenía dificultades para poder comer debido a las molestias.



