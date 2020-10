'Libertad' por Emilio Ivars

LIBERTAD

Buenas tardes. Los que pertenecemos a la generación post 'baby-boom', la generación X, y además hemos nacido en parte del Levante español, hemos crecido escuchando en nuestra infancia distintas melodías con la palabra 'libertad' entre sus estrofas. Seguro que se te viene a la cabeza cuando tu madre se arrancaba a entonarlas mientras las escuchaba en la radio o en aquel tocadiscos que se trajo algún familiar desde Alemania o desde las Canarias en aquella época.

Escribe 'LIBERTAD' en la pizarra. Con mayúsculas, en letras bien grandes. Seguro que, al hacerlo, -igual que a mí- te estremeces, se te revuelve el cuerpo, tu cabeza empieza a pensar en tantas y tantas batallas que has dado, se te viene a la mente esa España compuesta de mujeres y hombres diversos, plurales y diferentes que hemos construido y no esa España física representada como un territorio con forma de 'piel de toro'. Y eso, a pesar de que, actualmente, vivimos tiempos raros en el uso de esa palabra que tanto y tanto nos estremece y emociona.

Día tras día, no paras de escuchar 'Libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos', 'libertad de elección de centro', 'tierra de la libertad', 'nos están quitando nuestra libertad' pero... te asomas un poco, olisqueas, olfateas y sientes un tufillo a falso y rancio que te hace ponerte en tensión ante los ataques a la palabra. Se les llena la boca, como bien sabes, de libertad pero te preguntas: ¿libertad para qué? ¿Libertad para quién? ¿Puede existir libertad sin oportunidades? ¿Puede existir libertad sin ser libertad para el bien común?

Fíjate tú que los mismos que pregonan la libertad vuestra, la de los padres en educación han mandado a tu casa, sin preguntar, a tus hijos entre uno y tres días a la semana. Y no tienen el más mínimo remordimiento ni sonrojo, porque les da igual, no como a ti, cómo usar la palabra libertad.

Y es lo que estás palpando, viviendo en muchísimos ámbitos. Demasiado ruido con el texto de nuestra pizarra, ruido que no merecéis ni tú ni la palabra . Porque te quieres seguir emocionando al hablar de libertad, al escuchar la palabra, al leerla, recordando -sin melancolía- aquella infancia en tu hogar. Porque vives en un país, España, conformado por una sociedad tan generosa como tú, que eres capaz de renunciar a muchas cosas cuando el bien colectivo peligra, por ejemplo, la salud pública con esta ya muy larga pandemia. Aunque también, reconócelo, estás un poco harto de que siempre seas, seamos los mismos los que renunciamos.

Sé que quieres, yo también, que los gobiernos tomen decisiones ante los problemas, que actúen, que no se queden patitiesos. Y más, cuando está en juego, como te digo, el bien común, la libertad colectiva. Madrid ha sido un ejemplo estos días con la declaración necesaria del estado de alarma. Mentiras, errores y dejadez de un gobierno autonómico, con la palabra de la que hoy hablamos difamada: 'nos están quitando la libertad' dicen. ¿De qué libertad te hablan? Son los que piensan en la 'libertad de' y no en la 'libertad para'. Libertad para salvar vidas, para fortalecer los sistemas sanitario y educativo, para proteger la salud de los madrileños y del resto de España. Esa es la libertad que te estremece y te emociona, nos emociona. La otra es sólo una pantomima de algunos que siguen buscando los bandos enfrentados, porque sin enfrentamiento no son nada.

'Libre, como el pájaro que escapó de su prisión y puede al fin volar'. ¿Recuerdas? Tu madre, la mía, ahí tarareando haciendo la comida. No sé qué pensarán cuando escuchen estos días tanta 'libertad' en boca de algunos aunque, como sé que tanto a tu madre como a la mía les gusta echar mano de los refranes, probablemente digan 'Dime de qué presumes y te diré de qué careces'.

Libertad! Pero para todos, no para unos pocos.

Nos vemos en la próxima pizarra.

Emilio Ivars