Confinamiento perimetral en Carcastillo y Cadreita ante los casos de Covid-19

El departamento de Salud en coordinación con los Ayuntamientos ha acordado el confinamiento perimetral de los municipios de Carcastillo y Cadreita.

Desde la medianoche de este jueves se va a proceder a una restricción de las entradas y salidas a no ser que responda a razones de fuerza mayor y dentro del perimetro se mantienen las restricciones que son generales para toda Navarra.

Así lo ha anunciado la consejera de Salud, Santos Indurain, en una rueda de prensa en la que ha avanzado los datos provisionales de positivos por COVID-19 que ha situado en 378, el 12,5 % de las 3.013 PCR realizadas, lo que ha considerado "preocupante".

La consejera de Salud del Gobierno foral, Santos Induráin, ha reconocido que los datos son "elevados, malos y preocupantes, no lo ocultamos". El día anterior se habían registrado 362 casos, y en los días precedentes se habían superado los 400 casos, llegando incluso en un día a 546.

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Santos Induráin ha informado de que se ha decidido aprobar un confinamiento perimetral en las localidades de Carcastillo y Cadreita ante su elevada incidencia de casos. El confinamiento comenzará en la medianoche del jueves al viernes y se prolongará durante siete días, plazo prorrogable. Carcastillo presenta una incidencia acumulada de 4.289 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días y Cadreita de 4.328 casos.

Induráin ha señalado que en la última se han registrado en Navarra un 45% más de casos que en la semana anterior, "en la que se había registrado una cierta estabilización, por debajo de 300 casos, tras una reducción del 20%". "Esto es historia, hemos vuelto a superar esa cifra con creces", ha dicho.

La consejera ha afirmado que "esa meseta de la que hablamos entonces se rompió y comenzó un crecimiento alarmante de casos por día, es algo más que el típico fenómeno de dientes de sierra".

Ha remarcado Induráin que "el nivel de incidencia hay que bajarlo cuanto antes entre todos", ya que "acaba afectando a todo el sistema sanitario y a la asistencia a otras patologías". "Este doble impacto a estas alturas del año no lo podemos permitir, debemos evitar que el sistema se ponga en una situación difícil", ha enfatizado.

En este sentido, ha precisado que la ocupación hospitalaria de casos de Covid es de 282 personas, de los cuales 31 están en la UCI, 202 en planta y 49 en hospitalización domiciliaria. Y ha advertido de que la tendencia de contagios hace prever que "las hospitalizaciones en las próximas semanas puedan crecer".

Tras señalar que a fecha de septiembre se han dedicado 60,9 millones extras a responder contra el Covid, Induráin ha destacado que "invertir en salud y en el sistema sanitario es una prioridad" para el Gobierno foral y ha esperado "no volver a situaciones" que se vivieron en la primera ola de la pandemia.

Sobre las últimas restricciones adoptadas para toda la Comunidad foral, la consejera ha señalado que es pronto para valorar su resultado, pero ha explicado que se irá haciendo. Y ha remarcado que se trata de "un esfuerzo colectivo y solidario de la sociedad y de los sectores económicos para conseguir frenar y dar la vuelta a esta situación en dos semanas". "Son 15 días de medidas que sabemos que son duras e importantes", ha agregado.

CONFINAMIENTO DE CARCASTILLO Y CADREITA

Asimismo, la consejera ha anunciado que se ha decidido confinar las localidades de Carcastillo y Cadreita ante su elevada incidencia de casos, "un repunte que hay que cortar". Para ello, se ha decidido adoptar este cierre perimetral desde la medianoche del jueves y se realizará un cribado en ambas localidades.

Según ha indicado la consejera, en los próximos días "se monitorizará la situación de estas dos localidades y de otras que tienen niveles de incidencia alto, pero también del comportamiento de toda la Comunidad foral", ya que "este virus se mueve rápido, más en espacios inferiores y en temperaturas frías".

SITUACIÓN DE PAMPLONA

En cuanto a la situación de Pamplona, Santos Induráin ha precisado que la tasa de incidencia es de 779 casos por 100.000 habitantes en 14 días y ha explicado que este mismo lunes hay prevista una reunión con el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, para "ir siguiendo la situación".

"Seguimos muy de cerca la situación de Pamplona, los indicadores y la incidencia", ha remarcado Induráin, quien ha garantizado que "vamos a ser vigilantes". En este sentido, ha subrayado que "no cerrar" Pamplona "no significa no actuar" y ha defendido que "estamos actuando de manera progresiva según la situación".

Así, según ha expuesto, "estamos actuando, supervisando y valorando si hubiera que tomar otro tipo de decisiones" y ha afirmado que, "según como vaya nuestra situación, no esperaremos a que haya un indicador, tomaremos las decisiones que haya que tomar".

A este respecto, el portavoz del Gobierno foral, Javier Remírez, ha agregado que desde el Gobierno foral "siempre seremos leales a los criterios acordados" entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad para confinar ciudades de más de 100.000 habitantes.

LOS TEST DE ANTÍGENOS, EN OCTUBRE

Por otro lado, sobre los test de antígenos, Santos Induráin ha explicado que se empezarán a utilizar este mes y que se trabaja para que "no se pierda trazabilidad". "El asegurar todo esto es importantísimo y eso es lo que estamos haciendo", ha agregado.

Según ha indicado, "es importante encuadrar estos test en una estrategia general de testing" y ha detallado que se seguirán realizando pruebas PCR.