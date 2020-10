La Rioja prorroga las "medidas preventivas" hasta el 29 de octubre

El Gobierno de La Rioja ha acordado prorrogar las medidas preventivas hasta las 00,00 horas del 29 de octubre, debido a la alta incidencia del coronavirus, ya que la región "no está en una situación óptima", según ha apuntado la consejera de Salud, Sara Alba.

La también portavoz del Ejecutivo riojano ha dado a conocer está decisión adoptada tras la reunión del Consejo de Gobierno. Las restricciones, hoy prorrogadas, se acordaron el pasado 16 de septiembre, siendo una de las medidas más destacadas limitar a seis personas en las reuniones sociales o familiares.

Alba ha recordado que estas recomendaciones están orientadas a "reducir los contagios en las actividades en las que coinciden agrupaciones de personas, que son las que sabemos suponen mayor riesgo de transmisión de COVID-19".

La consejera de Salud ha insistido en que "no estamos en una situación óptima, ni lo estaremos mientras no alcancemos una incidencia acumulada de 60 casos por cada 100.000 habitantes, tal y como recomienda Europa, o mientras no podamos distribuir universalmente la vacuna".

Ha apuntado que "estamos en una pandemia y no podemos relajarnos, sobre todo cuando estemos con otras personas con las que no convivimos", de ahí que se haga necesario el uso de la mascarilla, así como guardar la distancia de seguridad, y hacer un buen lavado manos.

La portavoz del Gobierno ha asegurado que "no nos gusta tener que tomar estas medidas, pero la situación de la pandemia no nos deja otra opción para proteger a todos los riojanos", al tiempo que no descartan tomar otras medidas "más duras" en caso de que la evolución sea negativa.

Ha señalado que se cuenta con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para "realizar una vigilancia intensiva de estas medidas, sobre todo, en los entornos considerados de mayor riesgo como espacios cerrados donde concurren muchas personas".

No obstante, Alba ha apuntado que la situación del COVID-19 en La Rioja "se mantiene estable, con una denominada meseta de la incidencia", así como ha apuntado que "gran parte de la transmisión se está haciendo en el ámbito domiciliario, y los brotes se están dando, en gran parte, en el ámbito social y familiar".

La consejera ha hecho un llamamiento a "seguir extremando la prudencia ante el coronavirus", y "muy especialmente los mayores, porque son los que más duramente padecen las consecuencias de la enfermedad".

SITUACIÓN EN LOGROÑO Y COLEGIO CALAHORRA

Sobre la acumulación de casos activos en Logroño, Alba ha apuntado que estos datos "se están observando de manera más concreta, y si hay que adoptar medidas más específicas las tomaremos". Precisamente, sobre la capital riojana ha indicado que "le veremos la cara a las 'no fiestas' de San Mateo en 14-16 días".

Se ha referido, también, a la situación en Rioja Baja que "en términos generales ha mejorado sus datos", al tiempo que ha apuntado que la tendencia "nos indica que se ha estabilizado y va en descenso".

Finalmente, en el caso del colegio 'San Andrés' de Calahorra, que "está cerrado, de manera preventiva, en estos momentos, dado que se dieron 10 positivos en 6 de las 13 aulas que tiene el centro". Por ello, a partir de mañana se realizarán pruebas PCR a todos los alumnos del centro.