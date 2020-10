Javier Gutiérrez (C's): "El Fondo de Cooperación del Consell y su letra pequeña tienen muchos peros"

En Hoy por Hoy Alicante, el portavoz de Ciudadanos en la Diputación, Javier Gutiérrez, ha vuelto a alinearse con el PP, su socio de gobierno en la Institución Provincial, para atacar "la letra pequeña" del Fondo de Cooperación del Consell, al que la Diputación de Alicante es la única de las tres que sigue sin sumarse.

Aunque según Gutiérrez "en el cien por cien" están de acuerdo con las consignas de su propio partido en la Comunitat y asegura que votarían "literalmente a favor", apunta a renglón seguido que, a día de hoy, el Fondo de la Generalitat "tiene muchos peros, que van contra el espíritu real de ayudar a los pueblos más pequeños" y contra la libertad de financiación de las entidades locales.

Para Gutiérrez, el Plan Financieramente Sostenible de la propia Diputación es el que de verdad ayuda a los pueblos de menos de 500 habitantes, mientras que el del Consell reduciría esas ayudas hasta cuatro o cinco veces y solo beneficiaría a grandes poblaciones como Alcoi, Benidorm o Elx.

Insiste Gutiérrez en que no existe rivalidad entre Generalitat y Diputación y que su grupo le "abrió la puerta desde el principio", no solo con el Fondo, sino también con cuestiones como el déficit cultural o las competencias impropias, pero critica que no se haya vuelto a convocar la mesa bilateral entre ambas administraciones.

Sobre la polémica colocación al frente del Instituto Juan Gil Albert de cinco cargos del PP y Ciudadanos, sin experiencia cultural, y de tres periodistas en activo, se ha limitado a responder que su formación ha sido transparente. Explica que el área de Cultura "ha decidido las personas" que habrían de representar al instituto y que las críticas recibidas al respecto "no son constructivas".

Y al PSOE, en el Gobierno central, le achaca el bloqueo de los superávits de los pueblos y justifica en ello que a estas alturas sigan pendientes los 6 millones en ayudas comprometidas de la Diputación para la DANA. Afirma Gutiérrez que, al no conocer "las reglas del juego" del decreto de remanentes, aún no pueden saber cómo repartir el gasto o las líneas para marcar los presupuestos de 2021. Asegura que el Plan Planifica ya ha resuelto parte del problema en la Vega Baja, así como la compra de material sanitario o las ayudas para autónomos y que "en cuanto aparezca ese decreto" del gobierno central las ayudas para la DANA se repartirán.

En cuanto a la reversión de gestión privada del hospital de Torrevieja, cree que es "incomprensible" que en este momento de gran dedicación de los profesionales con la crisis sanitaria se produzca esta decisión y defiende la colaboración pública-privada.

En este sentido, aboga por "marcar las reglas desde Europa" en lo referente a la crisis de la COVID-19 para "desbloquear situaciones" y que haya libertad de corredores, para que al final la economía y el turismo no se vean tan afectados, dice.

