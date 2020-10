Martín Vila: "Ahora más que nunca hay ejercer la memoria histórica"

El teniente de alcalde de Cádiz, Martín Vila, ha explicado en Radio Cádiz las claves del proceso para una decisión histórica y simbólica en la capital gaditana: el cambio de nombre del estadio Ramón de Carranza. Es una acción "controvertida", según admite, pero también esperanzadora porque abre, en su opinión, la ampliación de la posibilidad de los vecinos para tomar decisiones que afectan a la ciudad. Según avanza, el resultado se tendrá en dos semanas y será la primera de otras consultas que se quieren hacer por el mismo método para otras cuestiones interés general.

Pregunta. En 2017 se cambió el nombre de la Avenida Ramón de Carranza por el de 4 de diciembre sin consulta pública. ¿Por qué se ha apostado por este método en el caso del estadio?

Respuesta. Porque entendemos que, desde las administraciones públicas, hay que hacer las cosas de diferente manera y esto sirve para ampliar la toma de decisiones en las vecinas y los vecinos. Es controvertido porque es nuevo. Es decir, nunca en este ayuntamiento ha habido un proceso de participación en el cual la gente ha podido participar del mismo. Y ahora mismo vamos a ese proceso de participación con el cambio de nombre del estadio. Hemos vivido otras etapas en el que cada vecino ha podido plantear cómo le gustaría denominar al estadio. Estamos cumpliendo la ley de memoria histórica, que es nuestra motivación. Por tanto, ningún nombre que pasara a esta etapa de participación podía incumplir esa ley o vulnerar los derechos humanos. Y, ahora sí, todos los vecinos de la ciudad, por primera vez en la Historia, con 3.000 años de antigüedad que tiene Cádiz, sí van a poder participar con un método que esperemos que se quede. Es algo muy importante para mejorar la calidad democrática de la ciudad en la que vivimos.

P. El lunes se iniciará el proceso. ¿Cómo se va a poder votar?

R. Se votará usando un método parecido al que hemos usado con el cartel del carnaval. Habrá una web municipal que se abrirá y todos los empadronados en la ciudad podrán participar en el proceso mediante su DNI. Podrán votar tres de las ocho opciones. La propuesta con más apoyos será la que se quede.

P. ¿Durante cuánto tiempo se va a poder votar?

R. La votación se inicia el lunes a las diez de la mañana y se finalizará el domingo 25 de octubre a las doce de la noche. Así que, durante una semana, habrá tiempo para que cada vecino pueda pensar y decidir y proceder a la votación.

P. ¿Y cómo se va a comprobar la veracidad, transparencia y posibles boicots a esta votación?

R. Nosotros contrastaremos con el padrón municipal. Queríamos que participara también el cadismo, los abonados, pero el Cádiz ha preferido permanecer al margen del proceso y, como no tendremos acceso a la base de datos del club con el listado de socios, no podemos permitir que los abonados que no sean empadronados en Cádiz puedan votar. Pero vamos a tener una garantía de que no haya votaciones dobles, ni fake, ni boicots. Porque cotejaremos uno a uno los DNI que nos aporten.

P. El Cádiz no ha querido participar en este proceso. ¿Lo entiende?

R. El club tiene sus intereses, ha planteado su postura. Nosotros entendemos que la ley de memoria histórica hay que aplicarla. No es una ley de segunda. Es el momento de la memoria. Estamos en un auge del fascismo y más que nunca ahora hay que ejercer la memoria histórica para que no se repita el pasado. Pero el club tiene otra postura. Aunque no la compartamos, la respetamos, pero no dudamos en ningún momento que este proceso había que culminarlo.

P. El Cádiz tiene registrada la marca Estadio Carranza. ¿La va a poder usar?

R. El estadio es un edificio municipal, un equipamiento público y es el Ayuntamiento el que decide cómo se denomina. Otra cosa es que el Cádiz en el registro de patentes y marcas haya registrado esa marca. La podrá usar para lo que quiera pero no para llamar al estadio.

P. ¿Y podrá votar cualquier empadronado de cualquier edad?

R. Sí, no vamos a poner límites de edad: niños, adolescentes, adultos...

P. ¿Y el nombre que tenga más votos será el nombre definitivo, aunque sea por un solo voto?

R. Claro. Hay que determinar un valor decisorio, y en este caso, el que tenga más votos, aunque sea uno solo, será el que se quede.

P. ¿Ese nombre deberá ser revalidado por el pleno?

R. Es una competencia directa de alcaldía y de la junta de gobierno municipal, así que ya no sería necesario ningún trámite más. Aunque cambiar la cartelería llevará su tiempo porque será necesario abrir los procesos públicos, que requieren su tiempo.

P. ¿Cuándo se conocerá el resultado?

R. La idea es que el domingo al cerrar la votación se inicie el proceso, a partir del lunes 26 de octubre, del cotejo de los datos, que llevará varios días. Esperamos que a lo largo de esa semana podamos comunicar el nuevo nombre del estadio. Es un método atrevido, porque estamos explorando formas de participación, y esperamos que sirva para evaluar este sistema y ampliarlo a otros ámbitos. Así se rompe la barrera entre administración y administrador.

P. ¿Y en qué otros procesos se podría implementar este método de consulta popular?

R. Por ejemplo, en cómo entendemos la ocupación del espacio público, en cómo se define estéticamente el diseño de una trama urbana, si los vecinos quieren que en la plaza más cercana tengan más bancos o una zona de ocio infantil. Eso permite afinar un proyecto, para que nazca con mayor apoyo. No te asegura el acierto , pero disminuye el margen del error.

P. ¿Y por qué este método no se usó en cambios de calle como la propia avenida Ramón de Carranza o la Juan Carlos I?

R. Porque la competencia del nomenclátor le corresponde, en este caso, al pleno.

P. ¿Y usted tiene nombre favorito?

R. Como cadista y aficionado, tengo uno y votaré. Pero al ser un responsable público no lo haré público para no condicionar.