Un enfermo crónico denuncia que le dan doce días de espera para activar su medicación

Doce días de espera para que le activen la medicación que necesita para sus enfermedades crónicas, entre ellos el Sintrón o el fármaco para la diabetes. Esta es la denuncia de un usuario que llamó a su centro de salud, el de Matogrande, para comunicar que estaba a punto de terminar sus pastillas.

Su médico de atención primaria está de vacaciones y no hay sustitutos suficientes, afirma que le dijeron cuando mostró su indignación por no tener vez hasta el 27 de este mes: "Yo tengo una espera de 12 dias, ya puedo esperar a que me de algo mañana por no tomar el sintrom o que el azúcar se me revolucione, o que se me pare el corazón, que tengo que tomar pastillas para el corazón. Y en mi caso porque me pasó eso y supongo que habrá muchísima gente como yo, o en peores condiciones y me parece gravísimo".

Este hombre dice estar dispuesto a ir al centro de salud y encerrarse allí el tiempo que sea si no le adelantan la cita para activar unos medicamentos vitales para él. La Gerencia del CHUAC señala que el problema radica en la falta de médicos de atención primaria y que las plazas de los que están de vacaciones, permiso o de baja son cubiertas por sus compañeros de centro.