¿Riazor sin público?

Tras la paralización de la venta de entradas para el duelo ante el Salamanca, el Deportivo espera noticias de la Xunta de Galicia para tomar decisiones. Pero la solución al asunto generará resquemores. A esta hora, calculan desde el club que ya se han vendido 4.000 billetes para el partido del domingo. En caso de que Sanidade decida que el aforo de Riazor no puede superar los 1.000 espectadores, el Dépor tendrá que gestionar un problema que generará malestar sea cual sea su solución. ¿Cómo elegir de entre esos 4.000 a sólo 1.000? ¿Quienes sí o quienes no? ¿Habría que reiniciar todo el proceso para la adquisición de entradas?. Desde la Plaza de Pontevedra ya han valorado las opciones, y la más probable a esta hora, ante el corto espacio de tiempo de maniobra y el evidente enfado que provocará entre los aficionados que se queden discriminados, es la de que el partido del domingo se celebre sin público.

"5.000 ya eran muy pocas personas para un recinto como Riazor", explicaron fuentes del Deportivo. No entienden desde el club herculino que en estadios pequeños de Segunda B puedan entrar las mismas personas que en Riazor.

El Deportivo envió a la Xunta de Galicia un protocolo de máximos con el que solicitaba al gobierno autonómico la opción de poder ampliar el aforo del estadio de Riazor hasta las 5.000 personas. Un procolo que el pasado 5 de octubre recibió una respuesta positiva y de forma provisional por parte de la administración autonómica. Desde entonces, sin embargo el Deportivo no volvió a tener noticias sobre la respuesta definitiva. Entendieron así desde el club que el silencio administrativo significaba la aprobación definitiva del protocolo. Por ello iniciaron el complejo proceso de adjudicación y venta de entradas. Sin embargo, desde la Xunta se apresuraron a asegurar que sí habría una respuesta y que el silencio administrativo no se aplicaba en este caso. El número de aficionados permitidos se conocerá previsiblemente este mismo jueves. Aunque lo cierto es que ante el avance de la pandemia y el incremento de las restricciones, desde el Deportivo entienden que el aforo máximo de 1.000 personas que establece el CSD probablemente no será aumentado.

Defienden desde el Deportivo que el prococolo que presentó en un su momento el club que preside Fernando Vidal cumplió con creces con todos los requisitos que la Xunta pedía para autorizar una amplaición de aforo. La lenta respuesta desde Santiago ha provocado también malestar en el club blanquiazul. La gestión de este problema es una nueva patata caliente para el consejo de administración blanquiazul.