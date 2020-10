El BNG pide al Concello la mejora de las condiciones de la Banda municipal

El BNG en el Concello de A Coruña reclamará al gobierno local a través de iniciativas plenarias la mejora de la situación de la Banda Municipal de Música, sin director a día de hoy y sin un lugar de ensayo definitivo.



Se ha celebrado Comisión de Cultura y Educación en el Concello de A Coruña presidida por la concejala del BNG, Avia Veira, que pide que se concrete con plazos una solución. Denuncia también problemas para cubrir las bajas de los músicos y una programación anual definida. Hai porblemas importantes para cubrilas bandas e polo tanto para cerrar actuacións e demáis, además non ten actuaciones a partir de nomvembro, non se sabe que vai ser dela a partir de entonces."

El gobierno local defiende que la falta de director viene acarreada por la situación de pandemia. Porque no se podían hacer pruebas prácticas en estado de alarma. El concejal de Educación, Jesús Celemín, explica que ahora el cargo quedó desierto porque las tres personas que se presentaron no alcanzaron la puntuación mínima. Anuncia un nuevo concurso. "La falta de director no es por falta de voluntad, porque el primer concurso quedó desierto porque la banda municipal quería una prueba práctica."

En la comisión, los nacionalistas también reclamaron al ejecutivo de Inés Rey la mejora de los centros escolares, tras un inicio de curso marcado por la pandemia. Piden que haga un inventario de las deficiencias para reclamar su parte a la Xunta. Marea Atlántica, por su parte, denuncia que el concello sigue sin reforzar los servicios de mantenimiento y limpieza de las aulas.

El concejal de Educación, Jesús Celemín, ha señalado que el Concello ha puesto a disposición de los centros escolares edificios y plazas públicas, ha habido un refuerzo de la policía a la hora de entradas y salidas, un reparto de mascarillas entre alumnos con necesidades económicas, la desinfección de los centros escolares donde ha habido un positivo y la ampliación en el contrato de limpieza, además de un nuevo contrato para el apoyo a los conserjes ante una posible baja. En cuanto a accesibilidad, se ha financiado con 200.000 euros, a través de fondos Eidus, peatonalizaciones de calles, y una parada de buses en el colegio de Novo Mesoiro.