El gesto de la polémica: el PP acusa a una diputada de Más Madrid de simular un disparo y ella lo explica

La diputada de Más Madrid en la Asamblea y líder del partido a nivel regional, Mónica García, ha negado que este jueves durante el Pleno haya un gesto con la mano de simular que disparaba al PP y ha asegurado que estaba imitando los gestos del portavoz de los 'populares', Alfonso Serrano, hacia ella.

En la sesión de control al Gobierno regional, García ha acusado al consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty de ser un "talibán", que valora más el manual de la Fundación Faes que "la vida de los madrileños", y ha insinuado que al igual está reservando fondos "en una casilla del Excel para la 'caja B' del PP".

Cuando el consejero autonómico ha tomado la palabra para defenderse, la parlamentaria de Más Madrid y el portavoz del PP, Alfonso Serrano, han comenzado a realizarse gestos. En un momento concreto, García ha hecho con la mano la acción de robar así como un señalamiento con un gesto similar al de apuntar con una pistola y disparar.

"Yo estaba imitando un gesto que me estaba haciendo el portavoz del PP que me estaba señalando de manera amenazante. Le imito y le pregunto qué está haciendo", ha asegurado García frente al Congreso de los diputados, donde ha estado acompañado de la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, y el diputado de Más País, Íñigo Errejón.

Estaba señalando a un partido condenado por el Tribunal Supremo. Lo menos importante es que estuviera imitando el gesto que me hacía el portavoz del PP (y mi artrosis del pulgar 😂). Lo más importante es que se me da mejor el de “dejen de robar”. pic.twitter.com/M8hpch8HEL — Mónica García (@Monica_Garcia_G) October 15, 2020

Para García que Serrano "use eso sabiendo lo que ha pasado" implica "bajar la política al barro", un espacio de donde, a su juicio, "no sabe salir el PP". En este punto ha recordado que el presidente de la Cámara, Juan Trinidad, ha llamado al orden y ha pedido expresamente a Serrano que también dejase de señalar. "Si no quiere que le señalen, no señale usted tampoco", le ha espetado Trinidad.

"Las imágenes son bastante explícitas de lo que ha pasado, otra cosa es la tergiversación constante y la manipulación del PP de la Asamblea, las instituciones y la política", ha planteado la diputada de Más Madrid, quien entiende que este choque se debe a que habían puesto "muy nerviosos" al PP al cuestionar a Lasquetty sobre la privatización de la Sanidad. "Se han puesto nerviosos, han empezado a señalarme y hacerme gestos, yo lo único que estaba haciendo era imitar al señor Serrano", ha zanjado.