"En la disjuntiva entre l'economia i la salut, ha de primar la salut". Ontinyent es queda sense fira

“En la disjuntiva entre economia i salut, ha de prioritzar sempre la salut”, així anunciava Jorge Rodríguez que Ontinyent no tindrà la seua tradicional fira aquest 2020. Un anunci que obeeix a les condicions actuals de la pandèmia, pel que està presa per seguretat ciutadana. Segons el primer edil “és un anunci que no haguerem volgut fer mai, però que per responsabilitat hem de fer. Després de molta reflexió i valorar totes les alternatives, i vist que els especialistes apunten que novembre i desembre van a ser mesos complicats amb la Covid-19, pensem que celebrar la Fira és un risc que no devem correr”.

El propi Rodríguez explicava que és una decisió que “som conscients que no agradarà a tots, però en aquest moment pensem que per a totes les administracions l’objectiu ha de ser vetllar per la salut de les persones per damunt de tot. No és una decisió fàcil com no va ser per a la presidència de l’associació de Moros i Cristians o per a la gestora de la Puríssima suspendre les festes patronals, però hem d’actuar amb la responsabilitat que el moment exigeix”.

Abans de fer-ho oficial, Rodríguez ho ha comunicat a la resta de grups polítics amb representació al consistori, i les reaccions tampoc s’han fet esperar.

El Portaveu de Compromís, Nico Calabuig, ha comentat que “des que ens ho han dit l’equip de govern tenen tot el nostre suport. És una decisió que s’havia de prendre ja que la incidència de la pandèmia és molt elevada i les institucions públiques són les primeres que han de donar exemple” i matisava que “hi haurà que buscar fórmules per afeblir l’impacte econòmic al sector. Sabem que és difícil, però esperem trobar la forma d’ajudar”, finalitzant que “el més important és la salut i per això compartim la decisió, però hi ha que buscar possibles ajudes al sector”.

Rodríguez explicava que des de l’equip de govern són sabedors de la importància i la il·lusió que desperta en els xiquets i xiquetes ha comentat que “tot i que no tindrem fira, farem un acte simbòlic on els menuts i menudes seran els protagonistes, perquè sàpien que la ciutat i l’Ajuntament no s'obliden d'ells i elles, però que hem de vetllar per la seua salut, la dels seus pares i mares i especialment dels seus iaios i iaies, per, si tot va bé, poder tornar junts en 2021 a fer Fira amb més força que mai”, assenyalava.

La regidora de Festes, Àngels Muñoz, explicava que aquest acte, que es celebrarà en el matí de dissabte 14 de novembre, inclourà una representació teatral al voltant de la figura del rei Alfons el Magnànim, que inclourà la lectura del privilegi reial que en l’edició de 2019 s’incloïa per primera volta en la inauguració de la Fira en l’època moderna.

L’acte, que tindrà lloc al pàrking de la Sala Gomis amb control d’aforament i assegurant la distància interpersonal i l’ús de la mascareta, tindrà dues sessions a les 11.00 i 12.30 hores per evitar aglomeracions, i inclourà l’obsequi a les persones assistents de la tradicional coca de fira. La jornada de dilluns 16 de novembre es mantindrà com a dia festiu local.