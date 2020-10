Elías Arranz: "El vandalismo nunca va a tener solución con este alcalde"

El PSOE de Peñafiel ha criticado este jueves la falta de respuesta y contundencia por parte del consistorio hacia los actos vandálicos que llevan desarrollándose en la localidad desde hace varios meses. Elías Arranz, líder de la oposición en el ayuntamiento, culpabiliza al alcalde de no poner solución y cree que es necesario aplicar sanciones para evitar más episodios de este tipo.

"No solo es que se hayan quemado contenedores esta semana, es que también han hecho una hoguera en la puerta de una vivienda de la calle Santo Cristo. El problema del vandalismo es un problema de los que parece que con este alcalde nunca va a tener solución, porque no se hace nada. Sufrimos una falta de autoridad suya, y alega que es mejor educar que sancionar, pero yo no he visto campañas para educar, pero menos una sanción. Está transmitiendo a los ciudadanos que no va a pasar nada. Esta situación así no va a cambiar. Todas las semanas tenemos problemas", explica.

Ante esta circunstancia, Arranz considera que la solución está en pedir ayuda a otros municipios y crear una comisión de servicios que otorgue de más seguridad al municipio. "Desde el PSOE creemos que ya es hora de invertir en seguridad y tomar medidas. Se puede pedir ayuda a otros municipios y solicitar que la Policía Municipal haga comisión de servicios. Eso lleva un gasto, pero ya sé que este alcalde todo lo que sea gastar no lo ve viable, pero ya es hora de hacerlo para tener policía los fines de semana. También tenemos pendiente aprobar una ordenanza de convivencia, algo a lo que se negaron a aprobar desde Peñafiel Futuro, y eso que al principio estaba de acuerdo. Pero creemos que es una herramienta fundamental para luchar contra el vandalismo, si tenemos una ordenanza en la que se explican las consecuencias a los actos, la policía y los ciudadanos lo tendrían más claro y sería una buena herramienta para luchar contra estos actos", especifica.

Tasas

Por otro lado, el edil socialista ha valorado la iniciativa del equipo de gobierno de rebajar varias tasas de cara al próximo curso. Cree que "esto es pan para hoy y hambre para mañana", y entiende que la manera de reactivar la economía es "creando puestos de trabajo con inversiones, con una reducción de cientos de euros la empresa no tendrá muchas ventajas, si la limpieza viaria necesita más personal habrá que modificar el contrato para que entre más gente de Peñafiel, que dejará ese dinero en el pueblo... Si hay que hacer mantenimiento en el polideportivo, habrá que hacerlo con más gente de Peñafiel; hay que crear puestos de trabajo".

Por otro lado, desde la oposición también se critica la falta de limpieza viaria señalando a un equipo de gobierno "que no se responsabiliza de nada", y propone contar con un encargado de obras y servicios que supervisara el cumplimiento de estas y otras labores.

La charla al completo con Elías Arranz puede reproducirse en el siguiente audio.