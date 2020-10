El PP propone un Plan de renovación de la flota para la Policía local

El PP en el Ayuntamiento apunta que buena parte de los vehículos que integran la flota de la Polícia local están en un estado lamentable y las averías son constantes, una situación que les preocupa especialmente ya que, en su opinión, es fundamental que los agentes cuenten con un equipamiento en condiciones y eso incluye a los vehículos. A ello hay que sumar que la furgoneta de atestados está averiada y no se puede utilizar, a pesar de que los populares ya adviertieron del estado en el que se encontraba. “Algunos son una auténtica chatarra”, afirma el portavoz popular, Pablo Pérez.

Los populares apuntan que de los 6 coches prometidos, sólo han llegado tres y no se les ve patrullando por las calles. “En nuestra opinión, si hay vehículos nuevos es para que se utilicen y sustituyan a los que se encuentran en peor estado. La policía municipal no puede seguir con vehículos en malas condiciones, por mucho que se haya renovado parte de la flota”, indica Pérez, quien considera que lo ideal sería trabajar en un Plan de renovación de la flota para evitar llegar a estas situaciones. “Con este plan se irían renovando los vehículos de manera paulatina según fueran llegando a determinados kilómetros. Nuestra propuesta sería no dejarles pasar de 250.000km.

Pablo Pérez califica esta situación de insostenible y lo achaca a la dejadez del gobierno municipal con respecto a este servicio público municipal. Considera que la inversión realizada tanto a nivel de instalaciones como de equipamiento y material ha sido y es totalmente insuficiente, según indican, y creen que todavía queda mucho por hacer. “Llevan años usando una nave del polígono como cuartel y además con importantes deficiencias. Buena parte de las motos eléctricas también se averían y como no se ha invertido prácticamente nada en este Cuerpo, el material que utilizan está envejecido y se ha quedado obsoleto. Estas no son condiciones, desde luego y lo único que ponen de manifiesto es el abandono de este gobierno municipal”.

Los populares creen que es necesario contar con una furgoneta de atestados y le piden al gobierno municipal no sólo que continúe con la renovación de la flota de vehículos para la policía local sino que, incluya, como preferente, la adquisición de un vehículo que cumpla con las funciones de atestados. Solicitan que complete la dotación de chalecos antibalas para que cada agente cuente con el suyo propio y que se les pague a los agentes que estuvieron en prácticas el trabajo que se les impuso como refuerzo de la plantilla ante la falta de efectivos, es decir, que se les remunere conceptos salariales como las noches, el trabajo por turnos y los festivos.

Con toda esta situación, el PP municipal vuelve a insistir en la necesidad de elaborar un Plan Dotacional y de Adecuación de instalaciones y medios para el Cuerpo de Policía local de Segovia, en el que se incluya una planificación y una serie de actuaciones a realizar, con una dotación presupuestaria definida, que de respuesta a las necesidades de la Policía Local de la ciudad y la sitúe en el siglo XXI.