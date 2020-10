World Press Photo 20 València arranca este fin de semana en la Fundación Chirivella Soriano

La Fundación Chirivella Soriano de Valencia acoge entre el 17 de octubre y el 8 de noviembre la exposición World Press Photo 20, en su octava edición en la ciudad. Las fotografías de la muestra, la exposición de fotoperiodismo más prestigiosa del mundo, son un testigo de nuestro tiempo, de los acontecimientos informativos que marcan la historia contemporánea. Hablamos con Pablo Brezo, director del WPP València.

La presente edición, organizada por la Fundación Chirivella Soriano y Doctornopo, recoge los hechos más relevantes de 2019. Así, permite conocer y reflexionar sobre diferentes realidades vitales y fenómenos sociales, culturales, económicos y naturales de rincones de todo el mundo.

De esta manera, las imágenes retratan las consecuencias de conflictos armados en Siria, Irak o Afganistán, así como las revueltas civiles reclamando justicia, democracia y mejoras sociales en Sudán, Argelia o Chile. O la lucha de los refugiados por seguir adelante con sus vidas en diferentes puntos del planeta.

También los desastres naturales, las consecuencias de la emergencia climática, de la mano del hombre en la naturaleza y del maltrato animal, como los incendios en Australia, el deshielo en el Ártico o el comercio ilegal de pangolines en Zimbabwe, entre otros.

Una mirada global organizada en distintas categorías que presentan imágenes individuales y series sobre temas contemporáneos, medio ambiente, noticias generales, proyectos a largo plazo, naturaleza, retratos, deportes y noticias de actualidad.

En este sentido, World Press Photo Valencia pone al alcance del público información para la reflexión y para entender los acontecimientos del momento.

El certamen, organizado dentro de los protocolos sanitarios frente a la COVID-19 para garantizar la seguridad del público asistente, cuenta con la colaboración de Turisme València, el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana.

World Press Photo 20 Valencia

En la presente edición han participado cerca de 74.000 forografías de más de 4000 profesionales gráficos de todo el mundo.



La fotografía del año

El fotógrafo japonés Yasuyoshi Chiba, de la agencia AFP, ha sido galardonado con el World Press Photo 2020 por su imagen 'Straight Voice' ('Voz directa'), tomada durante una protesta ciudadana reclamando un gobierno civil en Jartum, la capital de Sudán. En la fotografía, un joven, iluminado por teléfonos móviles durante un apagón de luz, recita poesía como forma de protesta entre los manifestantes.

El movimiento civil exigía el fin de la dictadura de Omar al-Bashir, que había gobernado el país durante 30 años. En abril de 2019, un golpe militar derrocó a al-Bashir, estableciéndose un gobierno militar de transición. Las protestas para reclamar que se entregara el poder a grupos civiles continuaron. Finalmente, este movimiento en favor de la democracia logró un acuerdo de poder compartido con el Gobierno militar.



La serie ganadora

En la anterior edición, la World Press Photo presentó un nuevo premio principal, la historia del año, para poner el foco en las series fotográficas que relatan hechos importantes.

En esta ocasión, la elegida ha sido 'Kho, the Genesis of a Revolt' ('Kho, el Génesis de una revuelta'), del fotógrafo francés Romain Laurendeau, que retrata cómo se gestó la revuelta de miles de jóvenes de clase trabajadora de Argelia reclamando la renuncia del presidente Abelaziz Buteflika, que había ostentado el cargo durante 20 años.



Fotógrafos españoles

Tres fotógrafos españoles figuran entre los galardonados del certamen.

El catalán Ricard García Vilanova ha sido premiado en la sección de Noticias Generales por documentar las consecuencias de las protestas civiles contra el gobierno de Irak.

Por su parte, en noticias de actualidad, el barcelonés Ramon Espinosa ha sido seleccionado por retratar las consecuencias del huracán Dorian en las Bahamas.

Y el sevillano Antonio Pizarro, por último, ha sido reconocido por inmortalizar a dos linces ibéricos en Doñana, dentro de las fotografías de naturaleza.



Temas contemporáneos

Dentro de los temas contemporáneos, los conflictos armados y las situaciones de guerra continúan siendo una parte importante de World Press Photo.

En este sentido, la obra ganadora de esta categoría, “Nothing Personal - the Back Office of War”, del ruso Nikita Teryoshin, refleja el peso económico de la industria armamentística en Oriente Medio. La imagen retrata uno de los momentos de la Conferencia y Exhibición Internacional de Defensa (IDEX) en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, una de las ferias comerciales de armas más importantes del mundo con más de 100.000 visitantes.

Los desastres naturales y las consecuencias de la emergencia climática que azotan diferentes partes del mundo son otras de las cuestiones que aborda la muestra.

En este caso, la exposición recoge los graves incendios que arrasaron Australia en 2019, en especial la región de Nueva Gales del Sur. El australiano Sean Davey, en 'Bushfire Evacuation Center', inmortaliza a unos niños en un centro de evacuación temporal en Bega, Nueva Gales del Sur.

Por su parte, el norteamericano Mark Peterson retrata en 'Hitler’s Birthday / Easter Weekend' a un grupo de nazis celebrando el cumpleaños de Hitler en Arkansas, EEUU. La extrema derecha ha experimentado un auge en EEUU durante la última década, amplificado por el uso de Internet y las redes sociales.

Una de las series premiadas ('The Longest War, del italiano

Lorenzo Tugnoli) sigue a un grupo de milicianos talibanes en Afganistán, que lograron conquistar territorio y aumentar su influencia en el país.

La segunda ('The Tigers Next Door', del estadounidense Steve Winter) retrata la situación de los tigres que viven en cautiverio en EEUU, se calcula que entre 5.000 y 10.000.

Por último, Nicolò Filippo (Italia) retrata en 'Exodus' cómo ciudadanos venezolanos tratan de cruzar la frontera de manera ilegal para llegar a Colombia, huyendo de la situación política y socioeconómica del país.



Medio ambiente

La emergencia climática es protagonista de muchas de las imágenes premiadas en la categoría de medio ambiente.

'Polar Bear and her Cub', de la húngara Esther Horvath, inmortaliza a unos osos polares en el Ártico mientras juguetean con el equipo de un grupo científicos de Polarstern, una expedición que investiga las consecuencias del cambio climático en la zona.

Por su parte, 'Battling the Marsh Fire', de Noah Berger (EEUU), retrata el combate contra el fuego de un grupo de bomberos cerca de la ciudad de Brentwood, California, en agosto de 2019. En la zona, la temporada de incendios suele ser en otoño, un adelanto que los científicos atribuyen a la crisis climática.

Otra de las imágenes premiadas ('Lake Victoria Dying', del francés Frédéric Noy) tiene lugar en el lago Victoria de Uganda, donde un pescador ilegal reflota el bote que mantiene escondido todo el día, antes de ir a pescar. Este entorno alberga inmensos recursos naturales pero está amenazado por la contaminación industrial, de aguas residuales y agrícola, junto a la disminución de las precipitaciones por el calentamiento global.

Dentro de las series, The End of Trash, Circular Economy Solutions', de Luca Locatelli (Italia), recorre una antigua planta de carbón de Copenhague, Dinamarca, donde ahora se utilizan residuos para convertirlos en energía. Esta nueva planta produce suficiente electricidad para 60.000 hogares y es un ejemplo de cómo la economía circular puede ser una alternativa al consumo de recursos finitos.

Por su parte, 'Fading Flamingos', del alemán Maximilian Mann, recoge la vida alrededor del lago Urmia, en Irán, que avanza hacia la desertización, cuando antes fue uno de los lagos salados más grandes del mundo. En la década de 1990, tenía el doble de tamaño que Luxemburgo, pero las sequías y las elevadas temperaturas del verano han acelerado la evaporación de sus aguas. La situación también afecta a aves migratorias como flamencos, patos y garcetas.

Por último, 'The Carbon Threat', de Katie Orlinsky (EEUU), viaja hasta el cráter Batagaika, cerca de la ciudad siberiana de Batagay, Rusia. El cráter, creado por el derretimiento del permafrost, apareció por primera vez en la década de 1960. Ahora tiene casi un kilómetro de largo, 86 metros de profundidad y crece a un ritmo de entre 10 y 30 metros al año, más rápido de lo que predijeron los expertos.

Noticias generales

El conflicto armado en Siria continua y está representado por 'Russian Mother and her Child at Al-Hol Camp', de Alessio Mamo (Italia), obra que retrata a una mujer rusa y su hijo en un hospital de campaña en el campo de refugiados de Al-Hol, en el norte de Siria.

El fotógrafo catalán Ricard García Vilanova, por su parte, refleja en 'Unconscious Protester during the Tishreen Revolution' las consecuencias de las protestas civiles contra el gobierno de Irak por la situación de desempleo, la corrupción y la falta de servicios públicos básicos.

Respecto a las series, 'Hong Kong Unrest', del danés Nicolas Asfouri, recoge las protestas ciudadanas en Hong Kong contra las leyes de extradición del gobierno y a favor del sufragio universal.

Por su parte, 'The Rebellion Against Neoliberalism', de Fabio Bucciarelli (Italia), retrata los disturbios civiles más importantes en la historia reciente de Chile en protesta contra la desigualdad económica. Y 'ISIS and its Aftermath in Syria', de Ivor Prickett (Irlanda), recorre también Siria para ser testigo de la guerra.

Proyectos a largo plazo

Además de la serie ganadora de Romain Laurendeau sobre Argelia, en esta categoría han sido premiadas 'Hafız: Guardians of the Qur’an', de la turca Sabiha Çimen, sobre las escuelas de Corán de Turquía, a las que muchas jóvenes asisten durante tres o cuatro años para aprender el texto sagrado; e 'Ixil Genocide', de Daniele Volpe (Italia), que documenta la búsqueda de los familiares de las víctimas del genocidio de la etnia Ixil en Guatemala, durante la Guerra Civil, para encontrar los cuerpos de sus seres queridos y poder enterrarlos de manera digna.

Naturaleza

En fotografías individuales de naturaleza, 'Final Farewell', de Alain Schroeder (Bélgica), refleja la situación de los orangutanes en Sumatra, Indonesia, que se ven obligados a abandonar su hábitat natural por el auge de las plantaciones de aceite de palma, la tala y la minería. El autor ha sido premiado en esta categoría también por una serie sobre este tema.

Por su parte, 'Roadrunner Approaching the Border Wall', de Alejandro Prieto (México), retrata a un correcaminos en el muro fronterizo de Arizona, EEUU, con México. El proyecto de Trump para aumentar esta construcción interrumpiría corredores naturales de miles de especies animales.

El sevillano Antonio Pizarro, por último, inmortaliza a dos linces ibéricos en 'The King of Doñana', la especie felina más amenazada del mundo.

La mejor serie de naturaleza de la presente edición es 'Pangolins in Crisis', de Brent Stirton (Sudáfrica), sobre la situación de los pangolines en Zimbabwe, los animales que más se comercializan de manera ilegal el mundo.

Por último, la serie 'Wolverine, Arctic Snow Machine', de Peter Mather, documenta los pasos de los glotones en Alaska (EEUU).

Retratos

El premio al mejor retrato del certamen es el de una joven armenia de 15 años que acaba de despertar del estado catatónico provocado por el síndrome de resignación, en un centro de refugiados de Polonia. Esta enfermedad provoca que niños refugiados dejen de hablar, comer y moverse. La obra, 'Awakening', es del polaco Tomek Kaczor.

Por su parte, 'Black Drag Magic - Portrait of a Drag Artist and Activist', de la sudafricana Lee-Ann Olwage, fotografía a una activista drag con motivo de la discriminación que el colectivo LGBTQ+ sufre en su vida cotidiana de Sudáfrica. El también sudafricano Alon Skuy, por su parte, presenta en 'Musa’s Struggle and Search for the Stage' a una bailarina profesional que danza con muletas.

Las series premiadas en la sección de retratos han sido 'The Haunted', de Adam Ferguson (Australia), sobre personas yazidíes desplazadas y otras minorías que habían sufrido violaciones de derechos humanos por parte de Estado Islámico en Irak; 'Between Right and Shame', de Tatsiana Tkachova (Bielorrusia), que fotografía a mujeres bielorrusas que han considerado o se han sometido a un aborto, práctica que sigue siendo un tabú para muchas mujeres del país; y 'Between Two Shores', de Tadas Kazakevičius (Lituania), sobre diferentes personas en el istmo de Curlandia, que separa el lago de Curlandia del mar Báltico, territorio que pertenece a Lituania y a Rusia.

Deportes

El canadiense Mark Blinch ha sido reconocido con el primer premio por 'Kawhi Leonard’s Game 7 Buzzer Beater', fotografía de un tiro sobre la bocina de Kawhi Leonard, de los Toronto Raptors, en un partido de play-off contra los Philadelphia 76ers.

Por su parte, la peruana Silvia Izquierdo, ha sido seleccionada por 'Cheering the Goal', en la que los hinchas del equipo de fútbol Flamengo de Brasil celebran un gol contra el River Plate de Argentina en la final de la Copa Libertadores, que acabaron ganando los brasileños. El fútbol también protagoniza la imagen de Oli Scarff (UK), 'Liverpool Champions League Victory Parade', que retrata las celebraciones del Liverpool tras ganar la Champions League.

Dentro de las series, el jurado ha reconocido las obras de Wally Skalij (EEUU) pertenecientes a 'Rise from the Ashes', sobre un equipo de fútbol de la pequeña comunidad rural de Paradise, California, EEUU; 'The Gouandé Gazelles', de Olivier Papegnies (Bélgica), que sigue a un equipo de fútbol femenino de Benin; y 'Japan’s Veteran Rugby Players', de Kim Kyung-Hoon (Corea del Sur), que retrata a los jugadores de un club de rugby para mayores de 40 años en Tokio, Japón.

Noticias de actualidad

La imagen ganadora de la categoría de noticias de actualidad es 'Clash with the Police During an Anti-Government Demonstration', Farouk Batiche (Algeria), que fotografía a un grupo de estudiantes enfrentándose a la policía antidisturbios durante una manifestación contra el gobierno en Argel, Argelia.

Por su parte, 'Nairobi DusitD2 Hotel Attack', de Dai Kurokawa (Japón), capta uno de los momentos del ataque del grupo radical islamista al-Shabab al hotel de lujo y complejo comercial DusitD2, en Nairobi, Kenia. Por último, el barcelonés Ramon Espinosa, retrata en 'Dorian’s Devastation' Freeport las consecuencias del huracán Dorian en Gran Bahama, una de las islas más al norte de las Bahamas.

Sobre las series, las obras que forman 'Ethiopian Airlines Flight 302 Crash Site', de Mulugeta Ayene (Etiopía), han sido seleccionadas con el primer premio. Las fotografías retratan la tragedia de un vuelo de Ethiopian Airlines que se estrelló poco después de despegar en Addis Abeba, Etiopía, matando a 157 personas.

En esta sección, también han sido seleccionadas 'Australia’s Bushfire Crisis', de Matthew Abbott (Australia), sobre los graves incendios en Australia, y 'Deadly Bomb Blast in Cairo', de Oliver Weiken (Alemania), que documenta un ataque terrorista en El Cairo, Egipto, en el que al menos 20 personas murieron y 47 resultaron heridas.