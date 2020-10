Puig anuncia que la Comunitat Valenciana contará con una financiación récord que alcanzará los 13.800 millones

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que la Comunitat Valenciana contará el próximo año con una "financiación récord", que superará en un 4,1% a la recibida este año, y alcanzará los 13.800 millones de euros.

Así lo ha anunciado Puig en su intervención en la sesión de control en respuesta al síndic de Compromís, Fran Ferri. Durante su intervención, el president ha indicado que el último Consejo de Política Fiscal y Financiera "ha cambiado completamente el escenario financiero para 2021".

Puig ha destacado los 3.300 millones que se han obtenido del CPFF, que se sustentan en el mantenimiento de entregas a cuenta, que se calcula en unos 940 millones; y el 2,2% de margen adicional de gasto, que supone cerca de 2.400 millones, y que se materializará en un 1,1% más de déficit y otro 1,1 en transferencias. El president ha considerado que estos fondos "servirán para hacer políticas en favor de las personas". "Frente al paradigma de los recortes de la crisis pasada, ahora está el del estado social", ha manifestado.

El president ha destacado que los 3.300 millones del año 2021 "equivalen al fondo Covid" de este año, y ha defendido que "nunca se ha tenido una financiación extra, un fondo no responsable para distribuir por población, no como querían otras (comunidades autónomas)".

Para Puig, "comienza a haber un poco de luz al final del túnel, pero se tiene que ir a lo estructural", ha manifestado en referencia al modelo de financiación. Mientras no llegue, "el Gobierno no va a recortar y va a continuar con el estado social", por lo que ha defendido que "sí ha habido un cambio de posición".

"Por primera vez el Gobierno ve unas autonomías responsables, que somos responsables de tres pilares del bienestar social", ha indicado, al tiempo que ha defendido que el "debate sobre la suficiencia financiera es fundamental a la hora de ser el futuro del país".

También se ha referido el president a otros cerca de 1.000 millones que la Generalitat espera conseguir del plan React, incluido en el plan Next Generation de la Comisión Europea, y que ayudará a "hacer el estado de bienestar más posible y más potente", por lo que ha instado a "gastarlo bien y rápidamente" con "la máxima eficiencia", e invertir en "reformas estructurales para digitalización y sostenibilidad".

El PP exige que vuela a sacar la pancarta

También sobre financiación, la portavoz del PP, Isabel Bonig, ha reclamado a Puig que "vuelva a sacar la pancarta" por una financiación autonómica justa para la Comunitat, recordando cuando "montaba pollos y se rompía la voz con Mariano Rajoy" mientras ahora ve "sumisión total" con Pedro Sánchez. Le ha urgido a que pida un cambio del modelo "ya", como se comprometió el Gobierno en la investidura, y no "parches", así como un fondo de nivelación hasta entonces.

El 'president', en su réplica, ha rechazado las "toneladas de demagogia" del PP al hablar de los altos cargos y ha puesto como ejemplo que "solo la Presidencia de la Junta de Andalucía tiene más que toda la Generalitat y la Comunidad de Madrid tiene 262, 4,3 veces más; esa presidenta que tienen como modelo", en referencia a Isabel Díaz Ayuso.

También ha asegurado que el gobierno PSOE-Unidas Podemos es "el primero que ha reconocido formalmente la infrafinanciación valenciana y ya ha dado pasos en una dirección correcta" con fondos extraordinarios. En todo caso, ha reconocido que no es suficiente y que el Consell seguirá reivindicando una financiación justa y estable. "Es un paso adelante, pero hay que ir más allá", ha subrayado, y ha pedido al PP que no bloquee el cambio del modelo en el Congreso.

"Tenemos que inventarnos drama"

Durante su intervención, Ferri ha preguntado al jefe del Consell sobre el hecho de que el Gobierno central no haya aceptado el fondo de nivelación que proponía el ejecutivo valenciano, y ha comentado su "sorpresa" porque cuando Compromís "le hace una pregunta, siempre parece que es una atención o una ruptura", algo que ha considerado "palabras demasiado grandes", y ha citado un video viral sobre las Meninas de Velázquez para afirmar "tenemos que inventarnos drama".

"El principal drama lo viven los valencianos", ha manifestado y le ha pedido a Puig que "dé un paso al frente" para generar "certezas", y ha felicitado al Gobierno y a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, por el anuncio de la recuperación de la gestión pública para el departamento de salud de Torrevieja.

Para Ferri, "es el momento de fortalecer los servicios públicos, garantizar que por muy grave que sea la crisis, habrá una médica que te atienda aunque no tengas dinero, que si te van mal las cosas, tendrás una Renda Valenciana d'Inversió", ha manifestado, al tiempo que ha lamentado que el Gobierno valenciano tiene "una mano atada a la espalda" porque "faltan recursos".

"Queremos entrar en el debate de cómo se aumentan los ingresos y los impuestos. También queremos habla del FMI, que precisamente dice que se tienen que subir los impuestos a los más ricos, lo contrario que están haciendo en Madrid, donde además no se contratan médicos ni personal sanitario. No es nuestro modelo, no nos harán madrileños", ha aseverado.

Asimismo, Ferri ha reconocido la "gran respuesta democrática de los vecinos de Benimaclet" ante la manifestación de España 2000 del pasado lunes y ha reivindicado: "Nunca más nazis en nuestras calles".