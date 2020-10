Gomes: "Volveremos a ser un Almería alegre"

Paso al frente de José Gomes. El entrenador de la UD Almería sale en defensa de sus jugadores y del trabajo diario después de encadenar dos derrotas en Liga, frente a Sporting y Logroñés. El encuentro de este sábado ante Las Palmas será el cuarto de la temporada para los rojiblancos, que ya sienten la obligación de ganar para recuperar no solo confianza y sensaciones, sino también el terreno perdido en la clasificación. Para esta cita, el portugués podrá contar con Cuenca, Maras y Makaridze, pero no con Lazo, que se ha lesionado y se perderá los próximos compromisos del equipo.

Gomes sigue confiando en la plantilla y en las cualidades del grupo para volver a vencer e ir acercándose al pelotón de cabeza. El objetivo del club es ascender a Primera y esa misión recae en el técnico portugués. Recuerda que es la hora de hablar más en el campo y no en sala de prensa: “El Almería tiene su identidad y vamos a demostrar alegría y buen fútbol, porque así conseguiremos el ascenso. Eso es lo que buscamos ya, pero esto son palabras y es el sábado cuando mostraremos nuestro potencial, en el césped”.

Moral

Ha sido la semana más dura de la temporada. Los futbolistas no esperaban dos reveses tan seguidos y necesitan un resultado positivo en Las Palmas para dar de nuevo ese paso al frente. No le preocupa en exceso al míster que en los primeros días de entrenamientos hubiera un poco de tristeza en el vestuario, ya que a su juicio es una señal de que los profesionales se han implicado a fondo en el segundo proyecto de Turki Al-Sheikh: “Al inicio de la semana siempre cuesta, porque se generan algunas dudas y no es confortable. Eso me gusta, porque el equipo sintió el mal partido que hicimos en Logroño. Poco a poco hemos recuperado la alegría y enseñaremos lo que somos”.

Y es que para José Gomes la Segunda es una competición tan imprevisible y exigente que una serie de buenos marcadores pueden hacer despegar definitivamente a una plantilla como la del Almería. El primer paso habrá que darlo en Gran Canaria: “Hay que creer en nuestra dinámica, en el proceso y en las ideas. Esto no es un esprint, sino una Liga larga, con altos y bajos, y el objetivo es mantener al Almería con confianza, optimismo, y en la zona alta para conseguir el objetivo. Estoy seguro de que vamos a ascender”.

Las Palmas

Más rodado que el Almería, afronta el sexto partido de Liga. Acumula seis puntos y está en la zona tranquila de la clasificación. Gomes ha estudiado a los amarillos y avisa del potencial por los extremos que tiene Las Palmas: “Es un equipo con mucha velocidad por banda, con extremos que desequilibran. No dejan al rival jugar por el centro y en transiciones defensivas son fuertes. Creo que continuarán igual”.