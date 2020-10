Ley de reserva de material sanitario: Ciudadanos critica al PSOE por "querer votar dos leyes en una"

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves la Proposición de Ley por la que se crea la reserva estratégica de productos sanitarios de Castilla-La Mancha con los votos favorables de PSOE y Cs y la abstención del PP.

Sin embargo, la disposición adicional tercera y la disposición final primera, que añaden un régimen sancionador de medidas de prevención ante el COVID-19, así como el establecimiento de un registro para el seguimiento de vigilancia epidemiológica en las actividades de locales de ocio, hostelería y restauración y la toma de datos a través de una app creada y gestionada por la Junta, han sido votadas por separado a petición de Cs y han sido sacadas adelante por el PSOE en solitario. Además, el PP ha retirado sus enmiendas al texto, que sumaban un total de 33.

Las criticas de la oposición a esta proposición no de ley se centran, más allá de las treinta y tres enmiendas que llegan vivas al pleno, en las dos disposiciones que el PSOE añade a la norma: el régimen sancionador para el incumplimiento de medidas contra la pandemia y la implantación de la App de la hostelería, que nada tienen que ver con la reserva de material sanitario.

De hecho, Ciudadanos ha solicitado una votación separada por considerar que son dos leyes y no una sola y David Muñoz anuncia su voto en contra de la que se ha metido, según sus palabras, con calzador sin graduar adecuadamente las sanciones y sin negociar con el sector hostelero. Aquí por comportamientos que consideramos que tendrían que ser leves, se va directamente a una infracción de carácter grave impone sancionada con 3000 euros. Está la ciudadanía como para pagar esas multas..., vamos a cotar en contra, añadía el diputado de la formación naranja.

El diputado popular Juan Antonio moreno Moya lo considera un atropello jurídico. y señala que el registro introducido por los socialistas afecta a los locales de ocio, hostelería, eventos y concentraciones multitudinarias, haciendo un regate de estos a los que nos tienen acostumbrados de ultima hora y pervirtiendo el sentido de la ley

La socialista Ana Isabel Abengózar ha defendido la ley que se va a probar, subrayaba, incluidas las dos polémicas enmiendas de su grupo, que justifica por la urgencia de aprobar un régimen sancionador, dado que Castilla-La Mancha no tiene la herramienta del decreto ley mientras que el consejero de sanidad, Jesús Fernández Sanz se refería al registro de información de ciudadanos como una herramienta no solo para la hostelería... el registro de personas para una casa, o un establecimiento porque es igual de sancionable ... para todas las situaciones y encuentros de personas en los que se considere útil y no se ha colado ni por delante ni por detrás.

Así, la ley apadrinada por el PSOE y Ciudadanos, aunque al final de su recorrido parlamentario llegan divididos, se aprueba este jueves con 17 artículos,. Regula la obligación de los centros sanitarios de dotarse de una reserva de materiales. Prioriza las empresas locales para su fabricación posibilitando incentivos y el pago por adelantado Se crea una Corporación con personalidad jurídica propia para su adquisición, de la que recela el PP … huele a Chiringuito, decía el diputado Moreno Moya, que ha lamentado también el retraso con el que se va a probar la norma