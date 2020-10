Els antiavalots de Mossos incorporen aquesta setmana 3 identificacions

Els agents de la Brigada Mòbil (BRIMO) i de l'Àrea de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d'Esquadra aniran identificats per davant, per darrera i també portaran la mateixa numeració al casc. El canvi s'implantarà entre avui i dilluns que ve per la BRIMO i més endavant en una segona fase-sense data encara- per l'ARRO a tot Catalunya. Interior dona resposta així a la demanda de les entitats de drets humans com Amnistia Internacional o Irídia -que ho van dur al Parlament- i d'institucions com el Síndic de Greuges que reclamen des de fa anys que es pugui saber amb claredat qui és cada policia quan hi ha una actuació sota sospita.

Un dels canvis és que el Número d'Operatiu Policial, el NOP, serà més curt. Ara té 9 dígits, entre lletres i números, i passarà a tenir-ne 6. Però no només això. Els antiavalots també seran més visibles de cara a posteriors reclamacions. Les 6 xifres aniran impreses al darrera de l'armilla protectora antitraumes com fins ara, però també al davant. A més, duran la mateixa numeració a cada costat del casc, a dreta i esquerra, perquè es pugui veure des de qualsevol banda i a distància. Quan no portin ni casc, ni armilla hauran de dur ben visible el TIP, la identificació personal, com qualsevol policia.

Fonts del departament d'Interior consultades per SER Catalunya confirmen que fan un pas endavant amb la voluntat de fer més visibles els agents de l'ordre públic i ho desvinculen de la coneguda com a "auditoria més gran de la història", que va servir per avaluar les seves actuacions i mancances durant els aldarulls de la sentència del procés, fa un any. Durant aquell episodi es van veure agents de Mossos i de Guàrdia Civil sense el NOP corresponent, el que fa impossible, en aquestes situacions que puguin ser identificats pels ciutadans que els vulguin denunciar. A nivell intern sí que hi ha una relació més clara de qui és cada agent.

Irídia, defensors de drets humans, celebren el canvi. Diuen que "és un gran pas i una gran victòria contra la violència institucional", resumeix el seu portaveu Andrés Garcia Berrio. Les mides són de 22x11 centímetres a la part posterior de l'armilla i de 12x4 a la part davantera. "Volem veure com queda però d'entrada creiem que és una mida força visible", conclou Garcia Berrio.

Els sindicats de policia, en canvi, critiquen la mesura i les presses per implantar-la "els agents de l'ARRO fa 15 anys que porten el mateix casc i no tenen jaqueta d'hivern però per fer coses de quedar bé de seguida tenen diners disponibles per seguir fiscalitzant la feina de l'ordre públic. És una vergonya", diu Toni Castejón, portaveu de FEPOL.

Els antiavalots dels Mossos van estrenar el NOP l'any 2013 després d'una forta pressió, de nou, de les entitats socials i grups d'advocats que insistien en la impossibilitat de poder identificar els possibles causants de lesions o males praxis. Un cop implantada la mesura van considerar que s'havia fet per cobrir l'expedient ja que és gairebé impossible memoritzar els 9 dígits i a més, duent-lo a l'esquena, deixava les possibles víctimes sense massa opció de veure res, a menys que algú ho estigués enregistrant per l'altra banda.

Els Mossos seran el primer cos amb el Número d'Operatiu Policial (NOP) més vistós. La Policia Nacional, per exemple, porta 5 dígits a la part de darrera de l'armilla i la Guàrdia Civil a la part baixa de l'esquena, també a l'armilla, amb un total de 7 xifres entre lletres i números.