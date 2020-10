No queremos volver a confinarnos

La Policía Local y los voluntarios de Protección Civil de Aranda invitan a la población a extremar la prudencia para frenar la incidencia del Covid en el municipio, que mantiene su tendencia ascendente. Ambos cuerpos envían a través de sus redes sociales un mensaje recordando las nuevas medidas que ha decretado la Junta de Castilla y León para restringir los contactos sociales en toda la comunidad, que entran en vigor esta medianoche.

“No estamos haciéndolo nada bien, los casos en Aranda están subiendo como la espuma y en la responsabilidad de cada uno y en intentar que los demás también sean más responsables reside el poder llevar a buen término el fin de los contagios”, dice la agrupación de Protección Civil en este llamamiento, invitando a que “nuestros jóvenes sean consecuentes con la realidad y hagan uso de la mascarilla, lavado de manos y distancia social”. Desde aquí invitan también al resto de la población a no hacer reuniones de amigos, respetar el uso de la mascarilla y evitar gestos que puedan favorecer la transmisión del virus, porque dice el jefe de esta agrupación que están pudiendo constatar cada fin de semana que las conductas irresponsables no es sólo una cuestión de la juventud. “Hemos constatado durante los fines de semana en los que hacemos las labores información sobre el uso de la mascarilla que no es solamente la gente joven, que también hay personas adultas que hacen caso omiso del uso de la mascarilla a los cuales les indicas que se la pongan y otros se la ponen y luego se la quitan o la llevan mal puesta y tenemos que tener en cuenta que esto es una suma de todos: si todos lo hacemos bien, podremos terminar con los contagios mucho antes”, expresa José Luis García.

En este mensaje, alerta de que se está produciendo un aumento significativo de contagios en la capital ribereña. “No queremos volver a ver cómo nos cierran Aranda, pero el camino que llevamos no es bueno”, advierte Protección Civil, que insiste en que “nos estamos jugando mucho, nuestra salud, nuestra economía y todo se puede ir al garete”, añade en este comunicado. “Nos estamos jugando por un lado la salud y también la economía, porque si vuelven otra vez las restricciones cómo ocurrió durante el mes de agosto, la economía de Aranda se va a parar del todo y veremos dónde llega toda esta situación”, advierte García.

Las nuevas restricciones

Conviene recordar que las nuevas medidas que entran en vigor a las cero horas de este sábado prohíbe fumar en las terrazas, veladores o similares de los establecimientos. Tampoco se permite consumir de pie o en las barras de los establecimientos de hostelería, restauración y sociedades gastronómicas. Se reduce el aforo en estos establecimientos a un 75% para aquellos que tengan capacidad de hasta 40 comensales y un 50% para aquellos más grandes. Por otra parte, las reuniones de carácter social se limitan a un máximo de 6 personas, tanto en la calle, como en espacios públicos y privados.