Carlos Sainz: "Asturias es quizá el sitio donde más afición hay al mundo del motor"

Esta mañana tuvo lugar la rueda de prensa del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2020, un Carlos Sainz que se mostró feliz por hacerse con uno de los pocos galardones que aún le faltaba en sus vitrinas.

El piloto madrileño, que sigue preparando su participación en el Rally Dakar 2021, afirmó en primer lugar que "es un gran orgullo poder estar recibiendo el premio. Hay muchos días duros y momentos complicados, y hay otros en los que las cosas tienen otro carácter como hoy. Es un día agradable y feliz".

"Asturias es junto con Canarias, quizá el sitio donde más afición hay al mundo del motor a través de pruebas emblemáticas como el Rally Princesa de Asturias. En mi época venía a correr aquí, esta prueba, y Llanes. Tengo buenos recuerdos. Y sobre todo carreras complicadas, las condiciones climatológicas hacían los rallies muy complicadados. En Asturias es uno de los sitios donde los rallies tienen más importancia y más se disfrutan", comentó sobre el automovilismo en el Principado.

"Lo que más ha cambiado es la preparación con el coche, la física no cambia porque eso lo puedes hacer en casa. No hemos podido ir a Marruecos, ni a varios test. No se ha podido acudir a los sitios donde sí vas a poder probar las condiciones de la carrera. Vamos a ir en diciembre a Arabia Saudí para hacer alguna carrera corta y poder probar", explicó sobre su preparación para el Dakar 2021.

"Vamos a tener que trabajar juntos, en equipo y afrontar la situación dando el máximo. Es una situación que cambia cada día y la estrategia para avanzar es complicada. Estamos en manos de esa futura vacuna o fármacos que nos ayuden a llevarla. Y aprender a convivir con ella. Soy partidario de, dentro de lo que se pueda, hacer una vida normal", finalizó el piloto español sobre cómo afronta la pandemia.

El piloto español recibe el Princesa de Asturias de los Deportes después de sumar hasta la fecha 2 títulos del Mundial de Rallies (1987 y 1988) y 3 Dakar (2010, 2018 y 2020).