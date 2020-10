Los matices legales de la ocupación

La ocupación de viviendas ha vuelto a ganar presencia en los medios de comunicación, también en nuestra antena, ante los últimos casos que hemos vivido esta semana en A Coruña. El último en la zona de la Falperra, en pleno centro urbano de A Coruña. El portavoz vecinal, Jaime Suárez, asegura que hay "miedo" a bajar a la calle. En la zona de Palavea, unos ocupas de viviendas abandonadas y propiedad de la sociedad pública Sareb, del "banco malo", llevan meses denunciando violencia verbal y física contra los vecinos por parte de los ocupas.

Los datos del Gobierno reflejan que en lo que llevamos de año se han producido algo más de un centenar de ocupaciones en toda Galicia. Estas representan un 0,2% de las infracciones penales de las que tiene constancia el gobierno. Al tiempo, en Galicia, y según datos de la patronal, tenemos más de 300 mil viviendas vacías, 125 mil sólo en nuestra provincia.

La ocupación, desde un punto de vista legal, tiene muchos matices. La abogada Eva Rosende, del despacho Artigo 14, explica que el primero está "en el tipo de inmueble que se ocupa". No es lo mismo ocupar una vivienda habitual la vivienda en donde reside un particular, que ocupar una segunda vivienda. En el primer caso, explica, "se estaría cometiendo un delito de allanamiento de morada" y primaría el "derecho a la vivienda del propietario" y que protege la Constitución. La situación cambia si nos encontramos ante una ocupación de una segunda vivienda, independientemente de si su propiedad es particular o de una empresa. En este caso, los propietarios deberán manifestar que están en contra de esa ocupación.

Sociólogos, expertos del derecho y del urbanismo han reclamado a las administraciones trabajar en las causas de la ocupación, la pobreza y la falta de soluciones habitacionales, antes de crear una alarma social que no se ve reflejada en los datos de la propia administración.