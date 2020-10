Fisterra, a fin do mundo, coma punto de partida

Berto e Mónica son dous veciños da Costa da Morte. Él rexenta, do mesmo xeito que sempre o fixo a súa familia, un ultramarinos dos de toda a vida, e no seu mostrador ve como cada vez menos xente se achega a comprar, porque os veciños marcha á cidade para labrar o seu un futuro. Mónica foise un día da súa vila e despois de non ter moi boas experiencias nesas cidades ás que todo o mundo quere ir, está de volta ás súas.

A historia de Berto e Mónica escribiuna María Lado, e producións teatrais Alakran a leva á escea en forma de sombras chinescas mesturadas co traballo actoral do fundador da compañía Borja (Berto) e de Celtia (Mónica) .

A historia destes dous personaxes é tamén a historia de moitos galegos, aínda que Borja Ínsua lembra que tamén é a da España da centrificación, a do contraste entre as cidades e o rural, ese rural no que se atopa Finisterrae, o ultimo ultramarinos, cuxo nome serve como inspiración o tema do A Vivir As Rías.

O fin do mundo, como punto de partida

E moito ten que dicir sobre Fisterra Tito Concheiro, o atropólogo que nos acompaña cada sábado, é para él "un lugar emblemático, un dos embigos das grandes culturas, que naceu cunha mística moi especial, forma parte do mito fundacional de Galicia, que é o camiño de Santiago " Pefire o término Fisterra o da morte, que "fixo moita marca turística, pero na vida coitían da xente que sufriu aqueles acontecementos, o mar vías coma fonte de subsistencia epero tamén coma unha forza indomable que non respetaba nada e levaba a xente por diante.Ceminterio de César portela en Fisterra,un proxecto maiusculo pero que foi un fracaso porque recorda Concheiro que os mariñeiros non se enterran mirando ó mar.

Fisterra non é o fin do mundo, pode ser o comezo, o punto de partida , era o dique no que se proxectaban as naves que levaron a milleiros de galegos a crear a Galicia americana

