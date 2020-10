Marina Munuera: "El 82% de las plazas de autobús van vacías"

Segunda jornada de huelga de los trabajadores de la empresa de autobuses Latbus para exigir la recuperación del 100% del servicio público entre las pedanías de Murcia y el centro. Frecuencias reducidas durante el estado de alarma y que hoy, siete meses después aún no se han recuperado.

¿Cuál es el motivo?. En Hoy por hoy le trasladamos la pregunta a la directora general de Movilidad, Marina Munuera.

Munuera responde que "Estamos inmersos dentro de un problema global que está siendo la pandemia del coronavirus que ha provocado la caída de viajeros en todo el transporte público. No es un problema de la Región de Murcia es un problema a nivel mundial puesto que muchos viajeros tienen miedo al contagio dentro de estos sistemas de transporte. Además de este miedo, también hay un menor desplazamiento de personas debido al teletrabajo, la merma de la actividad económica o a la semipresencialidad". Todo ello, asegura, hace que no sea "un año normal para la movilidad y que haya caído la demanda del servicio que, en este momento es de un 20%, todo ello hace que no sea posible, en este momento, recuperar el 100% del servicio".

Munuera admite que se han producido quejas de usuarios del servicio "producidas, no por el número de expediciones sino por la reducción al 50% del aforo de los vehículos". En este sentido, asegura que esas deficiencias se están subsanado, puesto que se realiza un análisis diario de las plazas ocupadas. El último refuerzo se ha aplicado este 13 de septiembre en 7 líneas en hora punta para que ningún viajero se quede en tierra.

La directora general de Movilidad explica que, durante este mes de octubre, se ha realizado un estudio exhaustivo sobre el uso del transporte público que, entre otras conclusiones ha constatado "De las 28 líneas que hay en el área metropolitana de Murcia, se ofertan 99.000 plazas y tan sólo se ocupan 18.000, es decir el 82% de los asientos van vacíos".

En relación a la huelga de trabajadores de Latbus, Munuera explica que se trata de una "negociación entre los trabajadores y la empresa, no es cosa de la Comunidad". En este sentido recuerda que el pasado mes de septiembre la dirección general de Movilidad "envío una instrucción a todas las empresas de transporte público de la Región de Murcia para adaptar la oferta de transporte a la demanda, para garantizar así la movilidad de los ciudadanos, deben hacerlo. Por tanto está en las manos de la empresa realizar lo que vayan considerando necesario".

La directora general de Movilidad añade que "todas las servicios de transporte público son deficitarios, eso está claro, pero cuando se produce una reducción tan drástica de viajeros, se venden menos billetes, no hay ingresos y los costes se disparan. Ésto está provocando que, a la subvención anual que se le da a la empresa se sumen unos costes adicionales que suponen, actualmente, 300.000 euros cada mes y que, si pusieramos el servicio al 100% se elevarían a 800.000 euros al mes. Nuestra responsabilidad es hacer una buena gestión y garantizar este sistema de transporte a largo plazo. Hacer una buena gestión económica y medioambiental porque no tiene sentido que un autobus que es un sistema de transporte colectivo circule con menos de diez o con menos de cinco viajeros ".