SATSE Palencia: 7 meses después nos encontramos en plena segunda ola del COVID sin estar preparados

El Sindicato de Enfermería, SATSE Palencia denuncia que 7 meses después de que nos enfrentáramos a los primeros casos de infección por COVID19, nos encontramos ante un posible colapso de la atención primaria y hospitalaria porque no se han tomado las medidas organizativas suficientes por parte de las diversas Gerencias y la Consejería de Sanidad.

En estos momentos en que las unidades UVI se encuentran a un 90 % de su capacidad, de los cuales 65,38 % son pacientes COVID, y ante la previsión de que se tengan que habilitar camas en otras unidades como REA, quirófanos... y aseguran que nos encontramos con que por parte de la Gerencia del hospital no se han aprovechado estos últimos meses para formar a las enfermeras del Complejo en el manejo de respiradores y pacientes graves infectados por SARS-CoV-2.

Afirman que la falta de enfermeros es notoria y la bolsa de empleo no funciona ni está actualizada. El sindicato también alerta de que se está procediendo a suspender permisos, vacaciones o a eliminar días libres porque muchos de nuestros profesionales han huido a otras comunidades autónomas en busca de mejores contratos, estabilidad y mejores retribuciones. La Gerencia de Palencia y la Consejería de Sanidad, dicen, no han actuado para mejorar las condiciones laborales de los enfermeros de CyL. Y la consecuencia, teme el sindicato, es que, para evitar el colapso del hospital se van a suspender cirugías programadas. Esta vez, aseguran, porque no va a haber enfermeras suficientes en el hospital para poder asegurar la asistencia.

En el caso de atención primaria, continúa SATSE, los enfermeros están al borde del colapso, ya que a mayores de sus funciones habituales, tienen que llevar a cabo la realización de cientos de pruebas PCR diarias, las funciones de vigilancia epidemiológica y las labores burocráticas derivadas, a lo que ahora se une el inicio de una campaña de vacunación de la gripe que se prevé masiva.

Critican que hasta ahora esta Gerencia ha funcionado mediante parches, eliminando los días de descanso a las enfermeras e incrementando el ratio de pacientes asignados para de esta manera suplir la falta de profesionales, pero es imposible, dicen, mantener un ritmo de trabajo sin descansos durante meses y ese nivel de presión asistencial.

Además, advierten, en el último mes se han producido brotes en plantas del hospital que afectan a profesionales sanitarios, en su mayoría enfermeros y enfermeras, lo que se traduce en mayor falta de efectivos ya que hay trabajadores de baja o en aislamiento que no pueden sustituirse por falta de candidatos en las bolsas.

SATSE Palencia exige un mayor esfuerzo por parte de los Servicios de Prevención, que ante los primeros brotes, ya deberían haber habilitado herramientas para garantizar la seguridad de cuantos trabajan en el Complejo Hospitalario.

Sonia Pascual Ortega, Secretaria Provincial de SATSE Palencia señala: "las enfermeras de nuestra provincia están optando por rechazar los contratos en Palencia e ir a trabajar a comunidades limítrofes como Cantabria. Su situación en CyL es tan precaria que prefieren aceptar un contrato en Madrid, que aún estando en la situación en la que están, ofrecen mejores retribuciones y contratos más estables que SACYL."