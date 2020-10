Nueve médicos de atención primaria de Soria tendrán que abandonar la provincia tras tomar posesión de su plaza

En 2018 la Junta de Castilla y León ofertó 302 plazas de médico de atención primaria, de ellas tan solo 9 para Soria. El próximo viernes todos tomarán posesión de su plaza. Son 18 los médicos sorianos que han conseguido plaza, nueve se quedan su tierra de origen y los otros nueve las han en Ponferrada (León), Sanabria (Zamora) y Burgos, pero actualmente ejercen desde hace años en los centros de salud de Matamala de Almazán, Quintana Redonda, Covaleda, Almazán, Arcos de Jalón, Berlanga de Duero, San Leonardo de Yagüe, Soria Sur y Soria Norte en la capital.

Los nueve han pedido a la gerencia de Atención Primaria que se les conceda comisión de servicios a partir del próximo viernes para que puedan continuar ejerciendo en Soria y no tengan que volver a los lugares donde tienen su plaza. Sin embargo, el director médico de Atención Primaria de Soria, Javier Iglesias, ha sido el encargado de comunicar esta mañana que no existirán comisiones de servicios, por lo que Soria se quedará sin estos 9 médicos a partir de la próxima semana. Abilio Fernández, médico de Quintana Redonda, explica que “se nos prometió y ahora el compromiso se ha diluido, es un problema para todos y sobre todo para la provincia de Soria. Lo que quieren es desmantelar aquí la sanidad”.

Denuncian que el problema no solo es que se vayan los nueve médicos del medio rural, “sino que no van a ser sustituidos, porque son muchas las plazas vacantes en la provincia de Soria, a lo que sumará en los próximos meses otra decena más de jubilaciones. Desde el año pasado se han perdido en torno a treinta médicos en la provincia”.

Abilio Fernández denuncia que “de forma verbal el gerente regional Manuel Mitadiel nos aseguró que sí se concederían comisiones de servicios. Pedimos que en Soria se haga una excepción debido a la sanidad tan endeble de la que disponemos, la provincia no está para perder médicos, y menos en el medio rural”.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado que es consciente del problema y “vamos a hablar con ellos, le he transmitido a Manuel que haga lo posible para buscar una solución satisfactoria, mirando cada caso, pero lo que no podemos hacer ni vamos a hacer desde esta administración es dar patadas para adelante o incumplir la ley”.

Puntualiza Igea que los lugares donde estos profesionales han aprobado la oposición les reclaman, “son plazas en Burgos, León y Zamora, y ellos reclaman con justicia cubrir esos huecos. He venido hablando con Mitadiel y lleva varios días sin dormir con este asunto pero la solución tiene que cumplir la ley”. El vicepresidente sí ha descartado suspender la toma de posesión de las plazas el próximo viernes y considera “que las comisiones de servicio no son la solución y que es una figura de la que se ha venido abusando en otras administraciones y en ésta también”.

Medidas más restrictivas para el conjunto de la Comunidad frente a la Covid-19

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, asegura que tienen la misma capacidad de extender las UCIS que en la primera oleada, “incluso más ahora porque tenemos más respiradores, pero lo que me preocupa es el margen profesional, no el estructural, pero es que no hay profesionales”. Además Igea recuerda que “no podemos volver a suspender la actividad programada porque sería un desastre, tenemos que intentar convivir con el virus de la mejor manera posible pero sabiendo los límites, y no bloquear la actividad ordinaria porque eso es mortalidad añadida”.

Dice que anunciará en los próximos días medidas muy restrictivas para el conjunto de la comunidad que intentará consensuar con comunidades colindantes como La Rioja, Navarra, Castilla y La Mancha, “no tiene sentido que en La Rioja o Navarra las medidas sean diferente que en Soria porque el espacio es demasiado abierto”.