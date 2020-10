La revolució Instagram: comptes anònims denuncien abusos i assetjament sexual

Desenes de persones, especialment noies joves, han compartit de forma anònima els comentaris sexuals o tocaments que van viure per part de professors o professionals. Ho fan a través de comptes d’instagram que estan esdevenint un nou sistema de denuncia de casos d’abusos o d’assetjament sexual. Un grup d’alumnes i exalumnes de l’institut de Castellar del Vallès van ser les primeres en assenyalar un docent i, en una setmana, cinc grups més d’arreu de Catalunya han fet públiques denuncies contra els seus presumptes agressors: Un professor d’educació física de Castellar del Vallès, l’exdirector de l’escola industrial de Sabadell, un professor de bateria de Girona; un massatgista de Canet de Mar o diversos docents de l’institut de Moià o el centre Pau Vila de Sabadell.

Es tracta d’una petita revolució, que segons les víctimes, les ajuda a trencar el silenci gràcies a l'anonimat. “Creiem que s’han de començar a utilitzar aquestes noves eines per poder denunciar perquè, de vegades, és molt difícil alçar la veu, i aquestes vies ajuden a fer-ho de forma anònima, ja que sovint la imatge és el que més preocupa”, explica una de les impulsores de “No ho tolerem”, que prefereix no donar el seu nom. Hi coincideix l’Isaac, víctima d’abusos per part d’un professor de bateria: “Instagram permet fer difusió i arribar al màxim de gent possible perquè fa que les víctimes es sentin còmodes”. El Departament d’Educació ha obert investigacions a tots els instituts afectats i s’ha posat en contacte amb les víctimes oferint suport.

Cas a cas: Quatre instituts, un professor particular i un massatgista



La llavor: Les noies de Castellar denuncien

Després d'anys de presumptes assetjaments sexuals, la setmana passada les alumnes més joves de l'Institut Castellar de Castellar del Vallès van obrir un compte anònim a Instagram (@atuquethafet) que s’ha convertit en una petita revolució. En poc més d’una setmana han rebut centenars de missatges d’exalumnes relatant els comentaris sexualitzants i tocaments per part d’un docent, que el departament d’Educació ja ha apartat. Les impulsores han decidit emprendre també mesures legals contra ell.

"Us deixaré sortir abans si ella em fa un petó"; "Aquesta nit he somiat amb tu però no et puc dir què passava"; "quina llàstima que siguis tan petita"; "ho tindràs difícil per aprovar perquè ets planeta"; “com et segueixis traient més roba, m’empalmaré”, o “Si feu el ball amb faldilla us pujo un punt a la nota”. Són alguns dels comentaris que aquestes alumnes han difós públicament. L’ajuntament de Castellar i la fundació Vicky Bernadet ha ofert ajuda psicològica a les víctimes.

L’escola Industrial de Sabadell contra el seu exdirector

Un grup de noies de Sabadell segueix amb emoció la sentada que fan les alumnes de Castellar i la destitució del professor acusat a les xarxes socials. I la situació els resulta familiar: “De seguida ens comencem a enviar missatges entre les amigues celebrant que la protesta de Castellar sigui tan nombrosa i aleshores ens ve al cap, inevitablement, el nostre director. Pensem: això mateix també ho hem viscut”, explica a SER CATALUNYA una de les impulsores d’aquest segon compte de denuncia contra l’exdirector de l’escola Industrial de Sabadell. “De moment, descartem denunciar perquè és un procés molt farragós i ho haurem de decidir entre totes. Ara, l’objectiu és donar visibilitat perquè no es torni a repetir”, relata la víctima.

Obren un perfil a Instagram (@no_ho_tolerem) compartint els comentaris o insinuacions sexuals que presumptament va fer aquest professor, actualment jubilat. “Goita, fas cara de cansada; deus haver estat follant tota la nit”, recull un testimoni. “La teva filla arribarà on vulgui amb aquests pits”, escriu una altra. “Tens son? Sí que et vaig cansar ahir a la nit” o “ahir vas quedar amb el noviet, perquè encara et tremolen les cames”, es publica en dues imatges més. En poques hores reben missatges de més de 40 testimonis, alguns de fa dues dècades: “No ens esperàvem ni molt menys la quantitat de missatges que hem rebut de diferents generacions. Estavem segures que les alumnes de dos cursos per sobre i per sota del nostra haurien viscut situacions similars però hem rebut missatges de casos de fa 23 anys”, relata una de les víctimes.

https://www.instagram.com/p/CGS5nNbnR6h/

El Departament d’Educació s’ha posat en contacte amb les noies i ha iniciat una inspecció per aclarir quin ha estat el paper del docent i de l’escola, a qui també apunten des del perfil. “Esperem que el centre assumeixi la seva responsabilitat perquè, en casos d’assetjament, el principal culpable és l’assetjador però també el seu entorn que silencia aquestes situacions”, relata aquesta jove de 23 anys que en l’últim curs va denunciar els comentaris a l’escola. “Ens vam organitzar les diferents classes de batxillerat que el teníem [al presumpte agressor] com a professor per fer una queixa a les tutores però la resposta va ser fer-nos escriure una carta sobre el respecte perquè li haviem perdut”

Dos instituts més: Ins Moianès i Ins Pau Vila

Dos instituts més han obert comptes de denuncia contra els comentaris de diversos docents. Al perfil d’Instagram @per_aqui_no_passem, alumnes i exalumnes de l’institut de Moià, l’INS Moianès, exposen en una trentena de publicacions comentaris a les alumnes com: “Ara que marxes de l’institut ja et puc dir que tens uns pits preciosos” o “si et poses faldilla, et pujo la nota”. Les impulsores dels perfil han posat en marxa un servei d'ajuda psico-jurídica per qui vulgui denunciar.

https://www.instagram.com/p/CGW6vNfBAYc/

Un altre grup que ha denunciat casos d’assetjament sexual és el d’alumnes i exalumnes de l’Institut Pau Vila de Sabadell. Al compte d’Instagram @nocallem, expliquen que diversos professors els feien comentaris incòmodes, com “si tingués la teva edat, et tiraria la canya” o “tens novio? perquè amb lo guapa que ets”. També acusen a la professora d’educació física de comentaris sexistes com “no us poseu aquests shorts tant curts, que distraieu els nois”.

El massatgista de Canet de Mar: preparant una denúncia col·lectiva per abusos

Un grup de dones han denunciat un massatgista de Canet de Mar a qui acusen d'abusos sexuals durant anys, en alguns casos, amb pacients que aleshores eren menors d'edat. Expliquen una manera d'actuar que segueix un patró: les feia despullar completament i feia tocaments a tot el cos. Una d'elles diu que un dia la va acabar masturbant.

Diferents noies, que volen mantenir l'anonimat, llancen acusacions molt greus contra aquest massatgista, que en seu perfil a facebook anuncia tractaments per a totes les edats, també nadons. A Canet també han aparegut pintades contra ell acusant-lo de violador. A les publicacions d'Instagram una noia, que ara té 20 anys, explica que va començar a visitar-se amb el fisioterapeuta fa uns anys per problemes d'esquena i que s'estava molta estona tocant-li els pits, les cuixes i les engonals. A l'última sessió, explica, ell es va acabar masturbant. Li va demanar que no ho digués a ningú perquè tot i que feia servir el mètode amb més gent no tothom ho entendria.

Moltes d'elles diuen que pensaven que aquest tipus de massatges eren normals i per això havien callat fins ara. Les feia despullar completament i argumentava que un bon massatge es fa sense roba. Una altra escriu en a instagram que un dia quan tenia 13 anys, ell se li va estirar a sobre amb l'excusa "d'aplicar pressió a l'esquena". I després la va fer seure a sobre d'ell, sense roba, amb la finalitat, li va dir, de relaxar la musculatura. La majoria d'elles expliquen també que es van sentir molt incòmodes i no hi van tornar més. Ara alcen la veu totes juntes. Consultat per aquesta redacció, el massatgista no ha volgut fer declaracions.

El professor de batería: 6 denuncies en instrucció

Sis persones han presentat una denúncia per abusos sexuals contra aquest professor de bateria que ha donat classes durant 40 anys. Les víctimes tenen entre 22 i 50 anys i expliquen que, a banda de les classes, aquest professor els proposava massatges contra l’estrès, però que acabaven en masturbacions i, fins i tot, fel·lacions. Dels sis casos, quatre han prescrit i dos segueixen vigents.

Ara, aprofitant el sorgiment de comptes a Instagram per denunciar casos similars, les víctimes han volgut fer difusió del abusos que van patir, convençuts que hi ha més víctimes. Hi comparteixen escenes que van viure fa anys: “Quan arribaves al seu soterrani, de tant en tant t’abraçava o et feia un massatge. I les seves mans acabaven dins els calçotets. Quan podia, l’apartava i li preguntava què feia. I com que em veia alterat em deia que eren bromes i jocs”, relata una de les imatges compartides.

Una de les víctimes és l'Isaac, que ara té 33 anys, però quan va començar classes de bateria amb aquest professor en tenia 18. “Dos o tres mesos després de començar les classes de bateria, em va proposar un massatge”, explica a SER CATALUNYA. “Les dues primeres vegades no va passar res, però la tercera, va acabar masturbant-me. Jo em sentia molt confús, no sabia què estava passant”, admet. Ara considera que tots els moviments eren estudiats i se sent manipulat: “Ell sempre havia estat un referent. Fins i tot, l’havia sentit com un segon pare”. Al cap de tres anys, en què s’havien repetit els abusos i havien acabat, fins i tot, en fel·lacions, l’Isaac va dir prou. “Temps després em vaig assabentar que hi havia una altra persona que també li havia passat el mateix i vam decidir denunciar”, explica. Als tribunals, el jutjat d’Instrucció 2 de Girona està pendent de tancar la instrucció i decidir si arxiva les denúncies o dicta judici oral contra aquest docent.