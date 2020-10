En vigor les noves restriccions a la restauració i el comerç

La disposició de mesures per frenar l'expansió de la covid-19 que, entre d'altres, tanca bars i restaurants durant 15 dies, ha entrat en vigor a la una de la matinada, un cop s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El Govern ha decidit tirar-la endavant a l'espera que s'hi pronunciï el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El tribunal ha demanat avui a l'executiu que assenyali quines mesures podrien vulnerar drets fonamentals. Per això, la resolució publicada al DOGC deixa en suspens la prohibició de reunions de més de sis persones, la suspensió de l’activitat presencial a les universitats i la limitació de l’aforament les activitats de culte, a l'espera que el TSJC resolgui.

El sector de la restauració, un dels més afectats per les restriccions s'ha mostrat obertament en contra de l'aplicació del decret, i ha demanat que les normes que es vulguin proposar es consensuïn amb els afectats.

El Procicat aprovava ahir el tancament de bars i restaurants i noves restriccions d'aforament a comerços i actes culturals per frenar els contagis de coronavirus. Es redueix al 30% l'aforament al comerç i als mercats, se suspenen congressos, convencions i fires, es tanquen sales de jocs i bingos i es limita les activitats esportives als gimnasos.

Bars i restaurants tancaran 15 dies però podran oferir recollida o servei a domicili, amb els restaurants dels hotels restringits únicament als hostes. Als espectacles culturals, l'aforament serà del 50%. El Govern demana limitar la mobilitat fora del domicili i els contactes socials.

Les noves mesures aprovades pel Procicat deixen sense efecte les resolucions aprovades en les últimes setmanes a nivell territorial, i unifiquen els criteris a tota Catalunya. A banda d'impulsar restriccions, el Procicat també recomana evitar els desplaçaments fora del municipi de domicili per limitar la mobilitat.

Les restriccions inclouen fer les classes universitàries teòriques virtualment, que les universitats ja han atès i que han començat a aplicar aquest dijous, així com la recomanació a les empreses de fer teletreball sempre que sigui possible. A més, als centres de treball s'han d'extremar les mesures de prevenció i higiene i promoure entrades esglaonades per evitar concentracions de gent.

En el sector comercial, el Govern tanca tota activitat que impliqui el contacte físic, amb l'excepció de les perruqueries. En els centres comercials i establiments amb més de 400 metres quadrats caldran controls específics d'accés, més enllà de la restricció d'aforament al 30%. També s'hauran d'habilitar fluxos de pas per evitar l'encreuament de gent. Les zones comunes als centres comercials estaran tancades.

Els clients de les botigues sempre hauran de mantenir una distància d'1,5 metres amb la resta de persones i, quan no sigui possible per les peculiaritats del comerç, s'haurà de restringir l'aforament a una sola persona per cada compra.

Als hotels, les zones comunes només podran comptar amb un 50% de l'aforament. Els gimnasos i equipaments esportius hauran de treballar amb cita prèvia i un aforament del 30%. També queden suspeses quinze dies les competicions esportives d'àmbit català de tot tipus, ja siguin federades, escolars o privades. A més, hauran de tancar les instal·lacions poliesportius que no tinguin controls d'accés per vigilar l'aforament.

Entre les restriccions, també hi ha l'obligació de tancar els parcs i fires d'atraccions així com les estructures desmuntables recreatives. Parcs i jardins, i parcs infantils dels municipis, hauran de tancar a les vuit del vespre.

Al sector cultural es redueix l'aforament al 50% i haurà de tancar, com a molt tard, a les onze de la nit. Els seients sempre s'hauran d'assignar prèviament. La mesura també afecta espectacles públics o altres activitats recreatives.