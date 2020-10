El Elda Prestigio perdió el partido en el tramo final (24-27)

El Elda Prestigio ha acabado perdiendo (24-27) ante el Fundació Handbol Sant Vicenç que llegó a Elda con 12 jugadoras, en el partido de la cuarta jornada de liga en el Grupo C de la División de Honor Plata de balonmano a pesar de que las locales se marcharon al descanso con la exigua ventaja de un gol (16-15) después de que los goles de Alicia Requena y Macarena García en el último minuto de la primera mitad, le permitiera dar la vuelta al marcador tras una primera mitad jugada de poder a poder con alternancias en el marcador y en la que las locales salieron extremando su balance defensivo lo que provocó que a los cinco minutos ya hubiera sufrido dos sanciones disciplinarias, Irene Mateo y Ainhara Herrero, mientras que el partido se caracterizaba por el balonmano muy vivo por parte de ambos equipos donde las defensas apenas pudieron parar el ritmo frenético de los ataques.

El juego desplegado por parte de las de Antonio Mateo agradó a la escasa concurrencia, 175 espectadores debido a las restricciones marcadas por el Ayuntamiento de Elda ante el aumento de los casos por COVID-19 en la localidad, haciendo concebir esperanzas de cara al segundo tiempo. Mucho más teniendo en cuenta que las de Elda le habían hecho, en treinta minutos, 16 goles a las de Josep María Mestre que, en los tres partidos disputados, todos ellos acabados con victoria, habían encajado una media ligeramente por debajo de los 20 goles.

Buen ataque del Elda Prestigio / Txusma58

En la reanudación, las de Sant Vicenç del Horts recuperaron su tono y el partido a igualarse provocando que las locales tuvieran que esforzarse para evitar que el líder del grupo no se fuera en el electrónico más allá del 19-21 del minuto 12 de la segunda parte. Cinco minutos más tarde, las de Mateo rompían la sequía goleadora para establecer el empate a 21 goles para que dos minutos más tarde, a falta de diez para el final, Zaira Benítez pusiera por delante a las locales por vez primera en toda la segunda parte. Cristina García hacía el 23-21 y Josep María Mestre no tenía más remedio que interrumpir el partido utilizando su segunda opción de time out.

El empate a 24 logrado por la catalana Claudia Corberá a falta de siete minutos para el final, provocó que Mateo pidiera su segundo tiempo muerto antes de que el choque entrara en un final intenso, rápido e incierto desde todo punto de vista, aunque Rocío Parra, en dos ocasiones, y Jessie Lepere decantarán la balanza del lado visitante haciendo subir el 24-27 definitivo con apenas un minuto de partido por delante.

El próximo sábado, el Elda Prestigio visitará el pabellón municipal “La Canaleta” de Mislata para medirse al Grupo USA Handbol Mislata a partir de las 18.00 h.

Elda Prestigio: Nerea González y María Vicente (porteras), Lucía García, Andrea Sáez, Paqui Meca (3), Lucía Guilabert (2), Irene Mateo (4), Ainara Herrero, Elena Amores (4), Miriam Requena, Candela Bazán (2), Zaira Benítez (3), Macarena García (1), Cristina García (2) y Alicia Requena (3).

Fundació Handbol Sant Vicenç: Ainhoa Larrañaga, Aina Gallart (3), Alba Almansa (1), Clauida Corberá (2), Raquel More (2), María Estrada, Irene Molés (1), Ester López, Rocío Parra (11), Julia Gordo (1), Jessie Madeleine (5) y Miriam Martín (1).

Árbitros: Beatriz y Patricia del Valle Encuentra (Andalucía). Tres sanciones disciplinarias para las locales y una para las visitantes. En el minuto 35, descalificaron a la visitante Julia Gordo.

Parciales: (2-4)(4-6)(6-7)(9-9)(11-12)(16-15)-(16-17)(18-19)(20-21)(22-21)(24-25)(24-27).

Pabellón: “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez”. 175 espectadores

Incidencias: Cuarta jornada de liga en el Grupo C de la División de Honor Plata de balonmano femenino.