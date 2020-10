Dioni y Pipo: una sociedad para soñar

Tan solo bastaron noventa minutos para confirmar el arsenal ofensivo de una Cultural que escogió la mejor manera de "presentarse" en sociedad. Aunque para sociedad la que ha descubierto David Cabello, que se frota los manos con lo que Dioni y Pipo se traen entre manos. De Dioni esta casi todo dicho. En el momento de mayor esplendor de su carrera, une juego a sus goles. Hizo tres en el victorioso estreno del cuadro leonés, que rompió su maleficio de las primeras jornadas con un registro realizador fuera de casa que recuerda a épocas no muy lejanas.

Pipo fue una pesadilla para la zaga local / Real Sporting

El ariete malagueño fue en el remate lo que Pipo fue en la creación. El murciano se mostró ante el gran público, el que desconocía su talento. El abrumador arranque de partido del equipo dio paso a su lucimiento en los metros finales. Combinó con Dioni hasta dejarle ante el meta, batido, y cuando la Cultural se encontró con el tanto en contra de rigor, rebañó una pelota en el área hasta ser trabado. Kawaya no perdonó desde el punto fatídico. El festival del dúo se alargó al segundo tiempo. Dioni se desmarcó ante la carrera de Pipo y cruzó su disparo lejos del alcance de un Izquierdo, que volvería a recoger de la red el último zarpazo de Dioni, esta vez con la derecha, a pase de Kawaya y previa conexión de la pareja del partido.

A golpe de ataque y goles la Cultural aterrizó en una liga que no admite descuidos. Tal vez no haya tiempo para el remiendo. Pasó por encima de un Sporting B desarmado, sin centrales y con una zaga de cinco que su rival hizo añicos desde el pitido inicial. El filial sufría para salir de su área y, con el resultado en contra, halló el libre directo de Berto, que sorprendió a Zubiaurre por su palo. El nuevo portero no despejó las dudas del pasado en una demarcación observada con lupa.

Una vez que Kawaya, que destacó por su generosidad defensiva, devolvió la lógica al marcador, era cuestión de tiempo marcar las distancias abismales que dibujaba el partido entre unos y otros. A pesar del equilibrio tras la reanudación, la Cultural se agarró a Pipo y a Dioni, desmelenado en el remate, y que se fue antes de tiempo después de una entrada temeraria de Koné, que clavó sus tacos en la rodilla. Observaba Pipo desde la grada, donde los futbolistas ocuparon el espacio de los aficionados, como el partido acababa en un ida y vuelta sin rigor en el que algunos suplentes de la Cultural sestearon y los defensas permitieron a Santamaría colarse hasta las barbas de Zubiaurre en un epílogo que molestó a Cabello.

SPORTING B 2: Izquierdo; Trabanco, Coto (Christian, 67') (Lucas, 73'), Arellano, Argüelles, Koné; Martín (César, 60'), Iván Elena, Mecerreyes: Berto y Santamaría.

CULTURAL 4: Zubiaurre; Mario, Rodas, Virgil, Castañeda; Montes (José Carlos, 82'), Sergio Marcos (Antonio Martínez, 82'); Kawaya (Bravo, 70'), Dioni, Pipo (Fuentes, 78'); Héctor Hernández (Luque, 78').

ÁRBITRO: Fernández Rodríguez (Galicia). Amonestó a Coto, Koné, Montes y Rodas y Castañeda.

GOLES: 0-1- Dioni (minuto 9), 1-1- Berto (minuto 24), 1-2- Kawaya (p) (minuto 27), 1-3-Dioni (minuto 56), 1-4- Dioni (minuto 68), 2-4- Santamaría (minuto 92).