La pandemia provoca que Cáritas triplique sus atenciones a personas en riesgo de pobreza

Cáritas ha multiplicado por tres las atenciones que realiza desde que empezó la pandemia. No solo han aumentado los casos, también ha cambiado el perfil. La crisis económica derivada de la sanitaria, ha hecho que caigan de la cuerda floja los que estaban al filo: trabajadores, en precario, de la economía sumergida, familias que ni siquiera han tenido ERTE, porque no tenían derecho a ello. antes eran trabajadores pobres, ahora caen en la exclusión social. El director de Cáritas Valencia, Nacho Grande, explica como estos trabajadores pobres están en la cuerda floja, son familias normalizadas a las que esta crisis ha arrastrado a la pobreza.

Y las ayudas tardan en llegar, en tramitarse, con servicios sociales municipales desbordados. y no todos tienen derecho a estas ayudas, a las que no acceden las personas sin hogar, o los migrantes que no tienen regularizada su situación. Desde Caritas abogan por políticas de protección social y un cambio en la ciudadanía que ponga los cuidados en el centro.

Además, esta misma semana conocíamos los datos de la tasa AROPE, que cada año da a conocer la Xarxa per l'Inclusió EAPN. La pandemia acabará con la tímida recuperación que se había producido en 2019, un año en el porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión había bajado en 3 puntos, del 30 al 27%. Aún así, la pobreza severa había seguido aumentando, lo hizo en un 8%. Lola Férnandez, presidenta de la Xarxa, lo tiene claro: las políticas sociales justas y la redistribución de la riqueza a través de una fiscalidad justa son la única fórmula para combatir la pobreza, que afecta, recordamos a casi 3 de cada 10 personas de la Comunitat Valenciana.