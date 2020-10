El Tenerife dinamita el plan del Sporting

Si el guion termina con final feliz, ningún sportinguista puede ponerle pega. El plan resulta incluso maquiavélico: engañar al rival, que piense que tiene el partido controlado, que se sienta dominador, que ronde tu portería. Y en un zarpazo, ¡zas! Premio para el Sporting. Y a pensar en otra cosa. Pero ante el Tenerife no salió bien. Estuvo cerca, pero Zarfino reventó el plan. Y todo pudo irse por la borda de no haber sido por Diego Mariño, autor de una soberbia parada en la última jugada del partido. El Sporting salvó un punto que le permite ser colíder, gracias al pinchazo del Espanyol. Clasificatoriamente, nada que reprochar. Futbolísticamente, queda la duda de si el Sporting es capaz de proponer algo más. Porque jugar a explotar la eficacia total, a defender y aprovechar tu única ocasión en un partido, queda claro que no siempre da para ganar.

Todo lo importante del encuentro pasó en la segunda mitad, porque la primera mitad fue soporífera. El Sporting volvió a convertirse en un equipo paciente. Sobre todo, paciente. Nada que ver con aquel amago de equipo dominador que se vio en los primeros partidos. Aquello sirvió para despistar a analistas y observadores. A pesar de la aparente capacidad de su plantilla para elaborar fútbol (sobre todo si sumas a la ecuación a Nacho Méndez, titular tras zanjarse el culebrón), el Sporting sigue teniendo claro que defiende mejor que ataca. Bastante mejor. Por eso cede la pelota al rival, planta su particular muro y espera su momento. Parece ir asumiendo que será un equipo de contragolpe. Pero, para serlo, hay que contragolpear.

En la primera parte el Sporting no lo hizo. No sufrió, pero ni propuso ni llegó. Si el rival tiene la pelota pero no genera peligro, no resulta preocupante. Peor fue lo del Tartiere, cuando los rojiblancos se vieron en desventaja, tuvieron el balón y no supieron qué hacer con él. Este domingo, todo se jugaba en campo del Sporting, pero el ataque del Tenerife se limitaba a disparos lejanos.

Para aspirar a algo más que el 0-0, o evitar que un susto fuera dramático, el Sporting necesitaba algo más. Y quiso ponerlo en la segunda parte. Aunque manteniendo la filosofía. El gol sólo podía llegar en un contrataque de libro. Los rojiblancos aprovecharon que el Tenerife estaba volcado al ataque para pillarle desordenado y armarle el lío. Robó la defensa del Sporting, Manu García vio un agujero negro en la banda izquierda del Sporting, Nacho Méndez corrió y puso un buen centro para que Pedro Díaz, tras un control que amenazaba con perderse por la línea de fondo, consiguiera un gol meritorio. Era el primer tiro a puerta del equipo gijonés en todo el partido. El Sporting se aplicaba el dicho de que en la rula, más que preguntar, apuntan.

Por la cabeza de los jugadores del Tenerife pasaría lo mismo que recorrió, hace dos semanas, las mentes de los del Almería. "¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo podemos ir perdiendo si dominamos, mandamos, llegamos y el Sporting no sale de su campo?". La diferencia es que el Tenerife, en lugar de venirse abajo por la duda, reaccionó. A falta de seis minutos un mal despeje de Gaspar acabó en un precioso gol de vaselino de Zarfino, habilidoso en el punterazo.

Al Sporting se le venía abajo el plan. Y pudo haber sido peor, porque Diego Mariño evitó en la última jugada del partido el gol de Shashoua, que remató de cabeza a bocajarro a poco más de un metro del portero.

El Sporting sigue entre los mejores de la tabla, por encima de muchas expectativas, aunque la dinámica reciente no es buena. El mediocampo debe demostrar su calidad y los jugadores de banda deben espabilar. Si hay capacidad para ello, el equipo debería dar un paso más en lo futbolístico, porque queda claro que solo con defender no vale. O quizás para salvarse sí.