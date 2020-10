Barrios Orquestados se ve obligado a llevar su actividad a la calle en Altavista

El proyecto social Barrios Orquestados llegó a Lanzarote en 2018, concretamente al barrio de Argana Alta, y al siguiente año se instaló también en el barrio arrecifeño de Altavista.

Con la pandemia por la Covid-19, el equipo del proyecto elaboró un protocolo para retomar la actividad presencial garantizando las medidas de seguridad, el cual fue entregado a los centros educativos donde realizaban sus ensayos hasta entonces.

No obstante, el CEIP Los Geranios (Altavista), ha decidido que no se de continuidad al proyecto en sus instalaciones, por lo que el equipo se ha visto obligado a continuar su actividad en las calles del barrio de la capital.

Es por ello que se han afanado en la búsqueda de un espacio donde poder continuar sus ensayos, como el IES Altavista, donde han presentado el protocolo de seguridad y se encuentran a la espera de una respuesta.

Así lo ha explicado el director del proyecto, José Brito, en Hoy por Hoy Lanzarote, asegurando que a pesar de las dificultades es su deber continuar con el proyecto bajo la responsabilidad de cumplir con los compromisos ya adquiridos.

"No hemos parado durante todo el periodo de pandemia, hemos tenido un contacto directo via online con todos los beneficiarios. Nos toca ahora el momento de intentar rescatar el encuentro, rescatar esa esperanza que al final supone el encuentro social que se ha perdido por mucha relación online que se haya mantenido", asegura José Brito.

"En Argana está funcionando todo de manera normalizada, el CEIP Argana Alta se involucró desde el principio, desde que se le presentó el proyecto el Consejo lo ha aprobado. Pero no está pasando lo mismo en Altavista, un barrio en el que llevábamos desde 2019 trabajando, con grandes éxitos de vertebración, de cohesión social, y de dar un por qué y para qué de muchas familias. A día de hoy estamos directamente sacando la docencia a la calle porque no encontramos un espacio para poder llevar la actividad", explica el Director del proyecto.

Ha explicado que la actividad se venía desarrollando en el CEIP Los Geranios, " y el Consejo Escolar ha decidido que no quieren continuar con la actividad. Según ellos no quieren arriesgarse porque la situación les atemoriza bastante, a pesar de que insistimos en que les hemos presentado una propuesta bastante draconiana y creo que no merece dudas, no merece tener esos temores. No nos han hecho una propuesta de revisión, que es lo que hubiésemos deseado".

Buscan ahora una alternativa en el IES Altavista "que está muy cerca y sería también un espacio maravilloso para poder continuar la actividad sin irnos de la zona del barrio de Altavista".

José Brito ha explicado la importancia de continuar en esa zona ya que "es un barrio de periferias, que está intentando salvar esa naturaleza centro-urbanística, esa tendencia siempre a que todo lo cultural, económico y social se tienda a llevar a los centros. Es un proyecto que intenta compensar esa situación de funcionamiento social".

Es por ello que asegura que "no tiene lógica que, por muy buena voluntad que está habiendo porque la Escuela de Arte intenta dejate algunos espacios para continuar la actividad, está contradiciendo la naturaleza del proyecto que es intentar trabajar en la periferia con las personas que han tenido que convivir y residir en esas zonas".

"Alejarnos de esa zona no tendría mucho sentido como proyecto social", afirma y añade que "estamos haciendo un esfuerzo para no perder el hábito".

La motivación que les lleva a tomar la decisión de continuar la actividad en la calle es que "entre otras cosas tenemos un concierto pactado en los Jameos del Agua el 29 de noviembre. No debemos ni podemos parar la actividad por beneficio social, por beneficio cultural y por un compromiso artístico ya si cabe".