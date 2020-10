La pandemia dispara las vocaciones sanitarias

La incidencia de la Covid-19 ha potenciado las vocaciones sanitarias. Según datos facilitados a Cadena SER Euskadi por la Universidad del País Vasco, las preinscripciones como primera opción en Medicina han aumentado este curso un 30% (de 2030 a 2624) y un 31% en Enfermería (de 1155 a 1514). En la semana en la que el colectivo de médicos, enfermeros y auxiliares era reconocido con el Premio Princesa de Asturias 2020 de la Concordia, A vivir que son dos días Euskadi ha hablado con jóvenes estudiantes de la rama sanitaria.

Carlota Ruiz, 1º de enfermería "He vivido la pandemia muy de cerca porque mi madre es enfermera"

Julene Rodríguez Taranilla estudia primero de Enfermería. "Por suerte, siempre he tenido claro que quería estudiar esto. Sí que es verdad que, durante la pandemia, viendo el gran trabajo que estaban llevando a cabo los enfermeros y lo importantísimos que estaban siendo para nosotros, de alguna manera, sí que me ha motivado para decidirme y darme cuenta de que verdaderamente ésta era la profesión a la que me quería dedicar el resto de mi vida", explica. Para Leire Silva y Maitane Martínez, también estudiantes de primero de Medicina en la UPV, la pandemia ha reafirmado su vocación.

La vocación en casa

En casa de la baracaldesa Carlota Ruiz, estudiante de primero de Enfermería en la Universidad de Navarra, conocen bien lo que es trabajar en el ámbito sanitario. Su madre es enfermera y "he vivido la pandemia muy de cerca porque a mi madre le ha tocado trabajar". La vocación le viene de familia aunque, como ella cuenta, este virus le ha insuflado más "ganas de cuidar del paciente más que de curar".

Enfermera administrando una vacuna / Cadena SER

Algo parecido opinan Guillermo Tirado, alumno de cuarto de Medicina en la UPV, y Patricia Hernández, estudiante de cuarto de Enfermería. Patricia hace prácticas en un centro sanitario donde ya han atendido algún caso positivo de Covid. A pesar de las duras imágenes de sanitarios que han podido ver, de las largas guardias y de las más de 2.000 vidas que se ha cobrado el coronavirus en Euskadi, no tiran la toalla.