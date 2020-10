La red de cobertura 5G también llegará a Canarias antes de finalizar el año. Así lo ha confirmado Telefónica que durante estos días estudia el mapa definitivo de implantación. Fuentes de la compañía aseguran a La SER que los grandes núcleos de población, entre las zonas metropolitanas y las turísticas, tendrán esta nueva cobertura disponible que se implantará de forma progresiva, aunque estudian que poblaciones con menos de 50.000 habitantes también puedan disponer de ella durante esta primera etapa de implantación.

Se trata de una fase primigenia en la que la tecnología que va a unir las cosas entre ellas para el usuario común no aportará muchas novedades respecto a la cobertura 4G actual. Así lo percibe Naún Cabrera que es especialista en telecomunicaciones: "la tecnología del 4G está muy bien implementada y no tendremos una diferencia tan bestial; para el día a día no notaremos diferencias entre la transición de una cobertura a otra porque el ancho de banda que aporta el 4G es suficiente y de sobra".

Telefónica tiene previsto que llegue esta tecnología a la mayoría de las islas, aunque todavía estudia si instalará nodos de conexión en la isla de El Hierro y si se podría extender hacia La Graciosa. El 5G permitiría operaciones quirúrjicas a distancia o aumentar la seguridad en la conducción instalando pequeños repetidores en varios puntos; incluso permitiría conducir sin manos sobre el volante.

"La propuesta inicial es que existan microrepetidores a lo largo de todas las ciudades (en calles, garajes, locales, centros comerciales...). Esto haría que nuestro dispositivo móvil se conectara constantemente de uno microrepetidor a otro", apunta Cabrera, quien es escéptico respecto a la capacidad para implantar "así" la red desde una primera fase porque "es muy complejo".

En cualquier caso, la llegada del 5G al Archipiélago no significará que se evite los problemas de cobertura como consecuencia de la orografía. De hecho, existen puntos aún en donde no se puede ni establecer una llamada de emergencia. Tampoco se podrá trabajar con este tipo de cobertura móvil en el interior de las viviendas. "Será muy complicado y sería necesario situarse junto a una ventana; está pensado para que sea una cobertura exterior", advierte Cabrera.

El aterrizaje del 5G en Canarias se enmarca dentro del plan de Telefónica con el que quiere llegar a una buena parte de las grandes ciudades del país antes de finalizar el 2020. Los responsables de la empresa de telecomunicaciones en las Islas aseguran que durante los próximos días terminará el mapeo del Archipiélago para comenzar la instalación de los nodos de conexión.

El desarrollo del 5G y la ampliación de la red de fibra óptica entra en el marco de los planes de reconstrucción del Gobierno Central y también del Gobierno Canario. Miembros del equipo del Ejecutivo de Ángel Víctor Torres aseguran que todavían perfilan cuál será la implicación exacta de ambos Gobiernos en el proceso y los costes que supondría.