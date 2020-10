Saste Segovia denuncia que no hay suficientes enfermeras formadas para la ampliación de camas UCI

El Sindicato de Enfermería, SATSE Segovia denuncia que siete meses después de que nos enfrentáramos a los primeros casos de infección por Covid-19, nos encontramos ante un posible colapso del hospital y atención primaria porque no se han tomado las medidas organizativas suficientes por parte de la Gerencia y la Consejería de Sanidad.

En estos momentos en que la unidad de UVI se encuentran a un 120% de ocupación sobre su capacidad habitual y 63% de ocupación sobre las camas habilitadas de uci ( que se encuentran en la reanimación hasta finalización de las obras previstas) de los cuales 25% son pacientes COVID, y ante la previsión de que se tengan que habilitar más camas de REA, quirófanos… nos encontramos con que por parte de la Gerencia del hospital no se han aprovechado estos últimos meses para formar a suficientes enfermeras del Complejo en un servicio especial como es una UCI (manejo de respiradores, pacientes críticos y pacientes graves infectados por SARS-CoV-2 )

La falta de enfermeros es notoria, ya que las listas de empleo están vacías, se está procediendo en la mayoría de servicios del Hospital a suspender vacaciones, eliminar días libres (salvo los descansos reglamentarios) al personal sustituto y eventual que lleva todo el año trabajando sin descanso para poder cubrir también las bajas e incidencias que están surgiendo entre los profesionales. Y todo ello, porque muchos de nuestros profesionales han huido a otras comunidades autónomas en busca de mejores contratos, estabilidad y mejores retribuciones con carteleras que les permite conocer sus turnos con antelación ( a día de hoy no saben de qué van a trabajar en noviembre) y ante la desidia de la Gerencia de Segovia y de la Consejería de Sanidad, que no han actuado para mejorar las condiciones laborales de los enfermeros de Castilla y León y Segovia, lo que ahora va a condicionar la asistencia sanitaria en nuestra provincia, ya que para evitar el colapso del hospital se va a tener que proceder a la suspensión de nuevo de cirugías programadas, ya que no va a haber enfermeras suficientes en el hospital para poder asegurar una asistencia de calidad.

En el caso de atención primaria, los enfermeros están al borde del colapso, ya que a mayores de sus funciones habituales, tienen que llevar a cabo la realización de cientos de pruebas PCR diarias, las funciones de vigilancia epidemiológica y las labores burocráticas derivadas, a lo que ahora se une el inicio de una campaña de vacunación de la gripe que se prevé masiva.

Hasta ahora anotan la Gerencia ha funcionado mediante parches, eliminando los días de descanso a las enfermeras, incrementando el ratio de pacientes asignados para de esta manera suplir la falta de profesionales, pero es imposible mantener un ritmo de trabajo sin descansos durante meses y ese nivel de presión asistencial.

Las enfermeras de las residencias mixtas y de personas mayores dependientes de la Gerencia de Servicios sociales también se encuentran trabajando a mínimos porque tampoco hay profesionales para cubrir las incidencias y bajas que están surgiendo.

Miriam Rubio Moral, Secretaria Provincial de SATSE Segovia señala: “las enfermeras de nuestra provincia en ocasiones están optando por rechazar los contratos en Segovia e ir a trabajar a comunidades limítrofes como Madrid” Su situación en CyL es tan precaria que incluso prefieren aceptar un contrato en Madrid que aun estando en la situación en la que están, ofrecen mejores retribuciones y contratos más estables que SACYL.” “O se toman medidas para que nuestros enfermeros vuelvan a la comunidad y en concreto a Segovia o la situación va a ser verdaderamente complicada en nuestra provincia”.