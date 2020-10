Otra derrota con el VAR y el árbitro en el punto de mira

El Betis volvió a perder en casa después de una actuación arbitral muy polémica. El 0-3 final puede dar a entender que un Betis -muy decepcionante en la primera mitad- fue justo merecedor de la derrota. Y por fútbol, puede que sea así. Ocurre que nada más reanudarse la segunda mitad, Sanabria marca un gol de cabeza anulado por la asistente y ratificado posteriormente por el VAR, cuando las líneas mostradas a través de la televisión no dejaban nada claro la supuesta posición antireglamentaria del delantero paraguayo.

Minutos más tarde, hay un claro agarrón a Sanabria dentro del área que provocó la rotura de la camiseta del delantero del Betis. Tras consultar el VAR, y cuando todo hacía indicar que iba a pitar penalti, Estrada Fernández consideró que hubo falta previa del jugador bético e indicó falta a favor de la Real. Poco después, sí pitó penalti a favor de la Real tras un leve agarrón de Bartra a Isak. El claro penalti lo transformó Oyarzábal para sentenciar definitivamente el partido.

Hasta aquí el relato de los hechos relacionado con las decisiones arbitrales. Llueve sobre mojado tras lo que ocurrió la noche del partido ante el Madrid, de ahí la indignación de muchos aficionados del Betis que se ven desamparados ante la debilidad del club en estas situaciones.

Pero si hablamos de fútbol, el análisis no puede ser positivo. Ni mucho menos. El Betis de la primera mitad fue muy decepcionante, con una alineación muy cuestionable. Sobre todo, si una vez más Pellegrini coloca a Borja Iglesias como referente en el ataque. Cierto es que Sanabria sólo realizó dos entrenamientos con el equipo por haber estado con su selección y Pellegrini decidió dejarlo en el banquillo, pero más que visto está que el futbolista procedente del Español no está para jugar en el Betis.

Tampoco salió bien la apuesta de Aitor Ruibal en el lateral derecho -por ahí llegaron los goles de la Real- tras la ausencia a última hora de Emerson, cuando en el banquillo estaba un futbolista con experiencia en esa posición como Mandi. Y en mediocampo, Canales no fue el de siempre, posiblemente más cansado de lo habitual por los partidos jugados con la selección. Y como Fekir sigue sin ser ese futbolista determinante que se pensaba cuando se fichó y Joaquín no tuvo su día, el Betis apenas funcionó en ataque. Y cuando lo hizo, con Tello especialmente, las decisiones arbitrales no favorecieron que el Betis se metiera en el partido. Luego, la Real Sociedad mostró su fondo de armario con los cambios hechos desde el banquillo y sacó a relucir su calidad para acabar ganando con holgura un partido en el que estaba en juego el liderato y en el que acabó siendo bastante superior a su rival.

FICHA TÉCNICA:

Real Betis (0): Claudio Bravo; Aitor Ruibal, Bartra, Sidnei, Álex Moreno (Miranda, minuto 75), Guido Rodríguez, Canales (Loren, minuto 58), Joaquín (William Carvalho, minuto 58); Fekir, Tello (Lainez, minuto 75) y Borja Iglesias (Sanabria, minuto 46).

Real Sociedad (3): Remiro; Gorosabel, Aritz, Le Normand, Monreal; Guevara (Zubimendi, minuto 65), Silva (Roberto López, minuto 84), Merino; Portu, Oyarzábal (Januzaj, minuto 84) y Willian José (Isak, minuto 68).

Goles: 0-1, minuto 43: Portu. 0-2, minuto 73: Oyarzábal, de penalti. 0-3, minuto 87: Januzaj.

Árbitro: Estrada Fernández, catalán. Amarillas para Sidnei, Bartra e Isak.