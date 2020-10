"Si dudas no compartas"

Stéphane M. Grueso es cineasta y activista social. Ha vivido en Alemania y España. En Berlín trabajó en la Corresponsalía de Televisión Española. Es director y productor de una docena de documentales de temática social y política, miembro fundador y de la junta directiva de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información. Trabaja para la ONG belga Associated Whistleblowing Press, donde es el responsable de filtrala.org, una plataforma de filtraciones segura y anónima. Produce vídeos para ONGs y da clases y conferencias sobre documental, gestión cultural, activismo digital, comunicación en la era de internet y ciberseguridad.

Grueso es además el coordinador de Educa.maldita y responsable de la estrategia educativa y de alfabetización mediática de Maldita.es, un proyecto periodístico independiente y sin ánimo de lucro cuyo fin es dotar a los ciudadanos de herramientas que ayuden a no tomar como buenas noticias falsas. En las diferentes secciones de la playaforma online Maldita Hemeroteca, Maldito Bulo, Maldita Ciencia y Maldito Dato se monitoriza el discurso político y las informaciones que circulan en redes sociales y analizan el mensaje aplicando técnicas del periodismo de datos para su verificación.

Stéphane impartirá el próximo martes 20 de octubre en Gijón el Curso online "Qué no te la cuelen. Taller práctico sobre bulos y verificación" como parte de la programación de la Oficina de la Juventud de Gijón. Se trata de una formación dirigida a jóvenes o profesionales que trabajen con ellos.

"Tenemos que usar la razón frente a la emoción" apunta en A vivir que son dos días Asturias el activista que nos hace reflexionar sobre cómo la desinformación está en muchas más formas de las que pensamos, "nos ataca constantemente" apunta Grueso que hace la siguiente reflexión "hasta hace bien poco tenías que ser un gran poder, medio económico o gobierno para poder publicar noticias" pero hoy en día cualquier persona con acceso a internet puede producir información. Esa democratización nos ha traído desinformación asegura, algo que hay que achacar a varias cuestiones como la "pérdida de legitimidad del periodismo", sobre todo en los jóvenes, que no acuden a los medios de comunicación tradicionales para informarse sino que lo hacen a través de memes o envíos que reciben en el móvil y también lo achaca a la pérdida de valor de la verdad, ahora da igual lo que se diga" asegura.

"Si dudas no compartas" es la enseñanza con la que nos invita a quedarnos, para así no participar de la cadena de desinformación y da unas cuantas pistas que nos ayudan a sospechar sobre la veracidad de una publicación. Otra cuestión que aprovechan los desinformadores es la falta de contexto asegura y nos invita a preguntarnos... ¿quién me está hablando?. Las falsedades y desinformaciones suelen apelar a los sentimientos apunta por eso aconseja leer con tranquilidad la información y no lanzarse inmediatamente a compartir y dejarse llevar por los sentimientos que nos genere.

"Nuestro objetivo último es defender la democracia" asegura, para añadir que "tenemos derecho a recibir información cierta" y así "poder decidir en libertad"