El RCN Arrecife-Grupo Martínez se queda a las puertas de la Final de la Sailing Champions League

El “RCN Arrecife-Grupo Martínez-Lumar Canarias” se quedó a las puertas de la Final de la Sailing Champions League, a la que accedían los cuatro primeros clasificados. El equipo que representaba a España en esta competición acabó sexto a tan sólo tres puntos de la cuarta plaza después de que se disputaran 14 de los 18 flights programados, se clasificaban para la Final los cuatro primeros. Finalmente se proclamó campeón el alemán “Segel- und Motorboot Club Überlingen”.

Tras una primera mitad de competición en la que el “RCN Arrecife-Grupo Martínez-Lumar Canarias” demostró ser un claro candidato a estar entre los mejores, llegado a liderar la general a mitad del campeonato y con cinco primeros puestos parciales, no pudo aguantar un fuera de línea y tres penalizaciones provocaron que no pudiera recuperar y descolgarse de los cuatro primeros pues-tos, que si bien tuvo a tiro hasta la última jornada, un 6º y 2º en la última jornada no fueron sufici-entes para poder acceder a la final, a la que pasaron un equipo italiano, un alemán, un ruso y un suizo.

Leonardo ‘Nete’ Armas, patrón del “RCN Arrecife-Grupo Martínez-Lumar Canarias” comentaba tras finalizar su participación en la Sailing Champions League que “ha sido una semana muy in-tensa, pero ha sido una pena no haber podido clasificarnos para la final, empezamos muy bien pero el tercer día dos penalizaciones y una tercera en la última jornada, nos dejaron un poco toca-dos. Hemos aprendido mucho en una competición que creo que tiene mucho futuro con un for-mato de competición muy interesante con regatas cortas y muy vistosas”, el lanzaroteño ha que-rido “agradecer a su tripulación que ha estado fantástica y a todas las personas que nos han se-guido, que sabemos que son muchas. Esperemos que el año que viene el equipo que venga, se pueda traer el título para España”.

Por su lado Ricardo Terrades, project manager y trimmer del “RCN Arrecife-Grupo Martínez-Lu-mar Canarias” explicaba que “lo hemos intentado hasta el final, pero son cosas que pasan, vení-amos con muchas ganas de estar en la final, pero el deporte tiene estas cosas. El nivel de los equipos ha sido altísimo, pero nos vamos con un sabor agridulce. Estamos convencidos que con un flight más nos hubiéramos clasificado. Los pocos errores que hemos tenido los hemos pagado muy caros”.

La tripulación del “RCN Arrecife-Grupo Martínez-Lumar Canarias” ha sido de primer nivel con Leo-nardo 'Nete' Armas, Ricardo Terrades, Carlos Hernández y Gonzalo Morales. Una tripulación de primer nivel y con una gran experiencia.

A la Final a cuatro accedieron por este orden el italiano “Aeronautica Militare”, segundo el alemán “Segel- und Motorboot Club Überlingen”, tercero el ruso “Akhmat National Sailing Team” y cuarto el suizo “Seglervereinigung Kreuzlingen”. Cada uno de ellos pasaba con los puntos de su posición de 1 a 4.

Finalmente fue el equipo alemán “Segel- und Motorboot Club Überlingen” el que se llevó el título de campeón de la Sailing Champions League al superar por un punto al Aeronautica Miliare, que había ganado la fase regular. Tercer puesto fue para el suizo Seglervereinigung Kreuzlingen a cu-atro del campeón.

El “RCN Arrecife-Grupo Martínez-Lumar Canarias” vuelve a España con la mente puesta ya en la Liga Española de Vela Loterías y Apuestas del Estado, de la que defiende el título conseguido en 2019 y que le dio acceso directo a la Sailing Champions League. El equipo español ha podido par-ticipar en la Sailing Champions League gracias a Grupo Martínez y Lumar Canarias, como patroci-nadores y con la colaboración técnica de otras marcas como son las gafas flotantes Kahaway, Soluciones Náuticas Òscar Trives, Viajes Riu, Cherubina y con el apoyo del Real Club Náutico de Arrecife y la Real Federación Española de Vela.