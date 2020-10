Cantó critica que Mazón amenace con acudir al Constitucional e insiste: los alicantinos recibirán más recursos

El líder de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, sigue tensando la cuerda con el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, a cuenta del Fondo de Cooperación del Consell.

Asegura que no entiende por qué el dirigente popular piense en llevar ese fondo al Tribunal Constitucional, cuando el anteproyecto todavía está en tramitación, e insiste en que con este mecanismo, los municipios alicantinos recibirán más recursos.

Así se ha expresado antes de reunirse en València con el president de la Generalitat, Ximo Puig, para abordar, entre otros asuntos, la posibilidad de que la Diputación de Alicante pueda incorporarse al Fondo de Cooperación del Consell, precisamente después de que el presidente Carlos Mazon haya amenazado con llevarlo al Tribunal Constitucional.

Cantó insiste en que lo importante y "justo" es que los municipios alicantinos reciban los mismos recursos que los de Valencia y Castellón y cree que es "obvio" que no teniendo acceso al Fondo de Cooperación del Consell, "los municipios alicantinos están perdiendo recursos".

Además, anuncia que "próximamente" se reunirá con el propio Mazón para hablar exclusivamente de este tema.

Mazón, sin miedo a quedarse solo

Mientras, el presidente de la Diputación, en declaraciones a Radio Alicante, dice no temer quedarse solo en su oposición frontal a ese Fondo de Cooperación.

Asegura que con sus socios de gobierno, los dos diputados de Ciudadanos, están "perfectamente coordinados" y que lo que espera de la reunión entre Cantó y Puig es que sirva para que al presidente le quede claro "que la mejor vía de entenderse con la provincia de Alicante" es la de colaborar.

Insiste Mazón en que su posición es legítima porque el Consell está "imponiendo" unos criterios de reparto distintos de los que realiza ahora la Diputación, que son los que "benefician de verdad" a los pueblos más pequeños.

No obstante, afirma Mazón que mientras dure la tramitación del Anteproyecto de Ley autonómica que puede permitir este plan, están "a tiempo" y él seguirá "con la mano tendida", antes de llegar a los tribunales.

"intereses partidistas"

Por su parte, el portavoz socialista en la Diputación, Toni Francés, pide a Mazón que deje a un lado los ataques, las amenazas y sus intereses partidistas para pensar como presidente de la Diputación y se sume a "un fondo que beneficia al conjunto de la provincia".

Le recuerda a Mazón que el PP ha tenido cuatro años para participar en el Fondo de Cooperación Municipal "aplicando un criterio propio de distribución a los pueblos y no lo ha hecho".

A la no participación de la Diputación en el Fondo de Cooperación y que acumula 55 millones de euros, suma Francés la no participación en el fondo del Consell contra la despoblación, en el que sí están también las diputaciones de Valencia y Castellón, y no la de Alicante.