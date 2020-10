Los trabajadores denuncian nueva parada en Alu Ibérica por falta de material

La producción de la fábrica de Alui Ibérica de A Coruña, la antigua Alcoa, se encuentra paralizada desde esta madrugada. Los trabajadores denuncian que la actual propietaria, Grupo Riesgo, no abastece aluminio de reciclaje necesario ni tampoco el aluminio primario para mantenerla en marcha sin parones de actividad. Señala Alui Ibérica que esta incidencia entra dentro del funcionamiento habitual de la fábrica con los cambios que se han producido desde septiembre.

La fábrica cuenta ahora, explica, con dos hornos en funcionamiento, uno que necesita aluminio primario y otro que da forma al producto final. Asegura Alu Ibérica que los dos hornos actualmente en funcionamiento han conseguido aumentar la productividad de la planta. El Presidente del comité, Juan Carlos Corbacho, explica que es necesario tener siempre inventario de material suficiente para que no haya una parada forzosa como la de hoy. Vuelve a pedir a la Xunta una reunión urgente: "Nunha fábrica coma a nosa, co volumen que ten, teñen que ter uns inventarios que sempre estuveron ahí tanto de aluminio coma de combustible para os fornos, e non é normal esta situación, e non é de hoxe, é unha situación coa que temos que vivir no día a día."

Recuerdan los trabajadores que el pasado 6 de octubre la producción se paró también durante tres horas por falta de suministro de fuel, combustible necesario para mantener encendidos los hornos de elaboración de la fundición.